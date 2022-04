Dessiner un trait de liner parfait sur une paupière tombante, c’est simple comme chou grâce à ce tuto

Vous avez les paupières tombantes et vous galérez pour vous dessiner un trait de liner qui se voit ? Ce tuto va éclairer votre journée.

Si, comme moi, vous avez les paupières tombantes, vous savez alors qu’il vous faut approximativement 1 heure de temps et 70 cotons-tiges pour vous dessiner un trait d’eyeliner digne de ce nom. La galère vous dite ? Comme je vous comprends.

Heureusement, le TikTokeur @thefrenchbeautyboy a entendu notre appel et a publié un tuto extrêmement simple expliquant pas à pas, comment se dessiner un joli trait de liner QUI SE VOIT. Vous allez kiffer.

Le tuto en toute simplicité

Pour commencer, @thefrenchbeautyboy souligne son regard en appliquant un trait de liner au plus près du ras de cils. Il continue en s’armant d’un pinceau qu’il dispose en biais (il suit la courbe de la paupière inférieure de son oeil) et dépose deux petits points : le premier à l’endroit où la queue de liner se termine. Et le deuxième par-dessus le pli de paupière tombant. Tout ça, il le fait en continuant de se regarder dans le miroir histoire de travailler sur son regard naturel (pas de surprise du coup une fois le trait exécuté).

Pour finir, il n’y a plus qu’à relier les points entre eux en faisant attention à ne pas changer la forme de la pointe de liner et le tour est joué !

Le résultat (oeil droit) avec la technique de @thefrenchbeautyboy

Le liner waterproof : un must-have

Savoir l’appliquer, c’est une chose mais lorsqu’on utilise le mauvais liner, des bavures peuvent parfois apparaître au fil de la journée. Pour éviter ça, la solution à laquelle on ne pense pas toujours est tout simplement d’utiliser une formule waterproof. Plus résistante, cette dernière reste en place toute la journée et il lui faut une bonne couche de gras pour disparaître de notre ras de cils.

Vous avez tendance à avoir les paupières grasses ? Dans ce cas, en plus d’utiliser la formule waterproof, pensez à bien poudrer votre peau afin de la matifier au maximum. Pour cela, une poudre libre et un pinceau en forme de petite poire suffiront pour faire le job à la perfection ! Et n’hésitez pas à recommencer l’opération dans la journée si besoin.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir un trait de liner parfait. Dites nous ce que vous en avez pensé !

Crédits de l’image de une : @thefrenchbeautyboy.