Dans l’appart de… Vanina : « Ma tête de lit m’a coûté 180 €, j’ai fait un caprice »

Entre objets rétro, maximalisme et lumière à foison, découvrez le superbe appartement de Vanina.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce sixième épisode, on va visiter l’appartement de Vanina, qui nous en met plein les yeux.

Dans l’appart de… Vanina

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Vanina, j’ai 27 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis interne en médecine, en dernière année, et j’ai prévu de rester exercer à l’hôpital public.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Je vis dans un appartement T2 de 46 m² dans le centre-ville de Lille, avec un loyer de 705 euros par mois. Je suis au 4e et dernier étage, avec ascenseur et place de parking.

Vivez-vous seule ?

Oui, je vis seule, j’ai besoin d’espace pour moi.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Je dirais maximaliste ? On ne peut pas dire que je fasse dans la frugalité niveau déco, en tout cas.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Points positifs : Il est très lumineux ! Je suis orientée sud-ouest, avec deux baies vitrées donnant sur le balcon (chambre et salon), donc quand le soleil est là (plus souvent que le veulent les clichés sur le Nord !), je l’ai presque toute la journée. Et j’ai aussi une salle de bains avec baignoire. Autre point positif : la résidence est top ! Je ne donne pas sur la rue, il y a un jardin derrière mon bâtiment, l’isolation est excellente, et tout ce que j’entends ce sont les oiseaux.

Points négatifs : les deux baies vitrées sont mes seules ouvertures et sont sur le même côté, donc c’est l’inverse de traversant, et la cuisine, la salle de bains et les toilettes n’ont pas de fenêtre. Autre point négatif, je suis à 10-15 minutes à pied du métro/bus. Ce n’est pas hyper loin, mais ce n’est pas au pied des transports quoi.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Une chose qu’on ne peut trouver que chez moi : presque toute ma déco et certains meubles sont de seconde main, alors beaucoup de choses sont uniques. Mais en termes de style, je pense que mes lampes de chevet tulipes en onyx vert sont assez uniques. Il y a aussi les chevaux en bronze dans ma bibliothèque, que j’ai discrètement récupérés, l’un chez mon père, l’autre chez ma mère. Et sinon, certaines de mes broderies sont accrochées au mur !

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Je ne suis pas très bricoleuse donc c’est tout bête, mais je dirais d’oser repeindre les meubles ! Même dans 46 m², ça se fait. Ma table à manger est à la base une Ikea toute simple, dont j’ai repeint le plateau en vert et teinté les pieds, et je trouve qu’elle ne ressemble plus à une table Ikea du coup.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Rien n’est très cher chez moi. Je pense que le plus coûteux a été le canapé ! Ma tête de lit sinon m’a coûté 180 €, et je pense que j’aurais clairement pu trouver moins cher, mais non, j’ai fait un caprice, c’était celle-là que je voulais. En plus, comme je suis un peu un pigeon, je n’ai pas trop réfléchi parce que c’était la dernière du magasin.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Oh oui, trop sans doute. Le laiton/bronze, les cadres, les bougies, le vert, les bibelots vintage en tout genre…

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Sur mon canapé ! C’est là que je mange (plateau télé all day), que je travaille parfois, que je fais de la broderie, que je lis, que je regarde des films ou séries, que je fais la sieste… C’est le meilleur endroit du monde !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Vraiment, de tout. De l’électro quand je fais le ménage, des musiques des années 50 quand je travaille, de la variété, des années 80 quand je me douche… Ça varie vraiment selon l’humeur et l’activité.

J’aime bien les playlists d’ambiance sur YouTube aussi, genre « il pleut dehors et des vieilles musiques jouent dans la pièce d’à côté » (oui, c’est très spécifique), c’est paisible. L’hiver je mets aussi une vidéo « feu en direct » sur YouTube via ma télé, comme ça, c’est presque comme si j’avais une cheminée.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Toutafé ! Je voudrais repeindre ma petite sellette en bois et marbre. Il faut aussi que je trouve quoi faire sur le mur de ma chambre au-dessus du lit, entre les affiches… peut-être une guirlande lumineuse effet lierre, comme autour de ma bibliothèque ?

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

J’habite cet appartement depuis deux ans et je compte y habiter encore environ un an et demi. Je voudrais acheter ensuite, et c’est le temps qu’il va me falloir pour économiser pour une épargne/un apport !

Merci à Vanina pour cette superbe visite !

