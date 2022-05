Dans l’appart de… Stéphanie « notre chez-nous est joyeux et chaleureux »

Un nouvel appart à visiter avec de la musique, un cavalier King Charles et de la verdure, beaucoup de verdure.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce troisième épisode, on va visiter l’appartement de Stéphanie, qui nous présente son petit chez elle dans le Val-de-Marne.

Dans l’appart de… Stéphanie

Quel est votre prénom et votre âge ?

Stéphanie, 40 ans (Et ça me plait !)

Que faites-vous dans la vie ?

Directrice des Ressources humaines à temps partagé auprès des PME. Je suis indépendante depuis 7 ans.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Val-de-Marne, 65 m², une cave, une place de parking… 200 000 euros il y a 11 ans. Les charges mensuelles s’élèvent à 200 € par mois. Pas si élevées que ça puisqu’elles incluent le chauffage, l’eau, Alex notre fabuleux concierge qui sait tout faire, la femme de ménage et les jardiniers.

Nous avons 2 chambres et un bureau transformé en Home studio, une cuisine ouverte sur le salon, une salle de bain et des w.c, évidemment.

Vivez-vous seule ?

Non, chez nous, il y a Paul (40 ans aussi, pas de jaloux), Margot, 10 ans et Raimu, notre adorable cavalier King Charles. D’ailleurs, à bien y réfléchir, je me demande si nous ne sommes pas plutôt chez lui en vrai !

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

La phrase que j’entends le plus souvent : « mais qu’est-ce qu’on se sent bien chez vous ! » J’avoue je ne suis pas peu fière… Mission accomplie ! Un chez-nous joyeux et chaleureux !

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Ah ! Je connais bien les entretiens d’embauche, j’en fais passer souvent, il ne manquait plus que mon appartement.

Ses points faibles : il est un peu « vieux » (construction des années 70) pour le poste et ne possède pas toutes les nouvelles technologies comme l’isolation phonique et thermique et un ascenseur. Les couleurs de parties communes sont peu ternes.

Et pour les amatrices d’assemblées générales fleuves, vous allez être servies ! La copropriété comporte 180 lots, autant vous dire que c’est une épreuve de survivre à une réunion des copropriétaires, et que généralement, comme aux élections politiques, peu de gens sont satisfaits du résultat.

Ses points forts : un équilibre vie privée/vie pro/vie de parents hyper développé. Une proximité avec Paris tout en ayant la tranquillité des bords de marne, à quelque 5 minutes du centre-ville à pied, mais sans route passante !

Des facultés organisationnelles incroyables, l’appartement n’a pas de couloir, pas de perte de place et possède 3 grands placards/dressing.

Il a la lumière à tous les étages ! C’est une compétence très recherchée dans notre région, il est très lumineux. Déjà parce qu’il est traversant, mais aussi parce qu’il a une exposition parfaite.

Une vision romantico-stratégique (compétence rare sur le marché de l’emploi des appartements) : situé sur les bords de Marne, autant vous dire que c’est la campagne dans la ville et à part des canards, des cygnes et des promeneurs pas grand monde ne passe devant nos fenêtres. Et cerise sur le gâteau, le chemin de halage piéton nous conduit directement au RER.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Le paravent fait main par la tante de mon mari. Elle est archi douée de ses 10 doigts ! Celui-ci était chez la grand-mère de Paul et quand elle nous a quittés, c’est avec beaucoup de plaisir et d’émotions qu’il a atterri chez nous. Un joli souvenir d’elle qui ne laisse personne indifférent.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DYE dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

J’ai customisé moi-même les meubles de la cuisine. Le ponçage, c’est très long, faut se le dire, mais peindre ensuite et en plus en couleur « surf green » franchement ça claque ! Une cuisine Ikea un peu passée, transformée avec un peu d’huile de coude.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Chaque année, je fais mon petit balcon. Un petit budget récurrent pour une déco éphémère, mais qui me met en joie !

Sinon, la TV ! Pour le coup un petit craquage pendant le dernier le Black Friday sur les conseils du média Frandroid. Cette TV, The Frame de chez Samsung est non seulement discrète, mais en plus les tableaux photos que l’on peut afficher en mode veille et surtout son cadre imitation bois font d’elle un véritable objet de déco dans le salon !

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Ma petite manie ce sont les plantes. Je craque souvent pour les plantes sur le point de crever dans les magasins. Vous savez, celles dont personne ne veut ! Eh bien je les récupère et souvent elles repartent (parfois non, mais au moins j’aurais essayé).

Ensuite, elles peuvent trôner dans le salon évidemment, mais aussi dans la cuisine ou la salle de bain ! Je peux même me laisser tenter dans les chambres, mais attention certaines plantes sont toxiques alors il faut faire attention.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Je n’ai pas de château alors j’ai envie de dire partout ! Chaque pièce à ses avantages, mais s’il fallait ne citer qu’un endroit… le rocking-chair devant la fenêtre un soir d’été avec une bière fraîche.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Il y a de la musique tout le temps ! Mon mari étant musicien, je dois bien avouer que la musique est très présente dans nos vies.

Bon allez, au risque de paraitre une vieille femme d’un autre temps, j’avoue qu’on mettra très souvent des albums des Pink Floyd avec un gros faible pour des titres comme Confortably numb ou encore On the turning away.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Non ! Nous venons de rénover notre appartement, alors les travaux pour le moment, c’est no way. On a refait toutes les peintures, la salle de bain du sol au plafond avec l’installation d’une verrière pour faire entrer la lumière naturelle jusque dans cette pièce qui était aveugle et une bonne partie de la cuisine… Donc à part des détails au gré de nos envies, pas de gros projet pour le moment.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

On verra, mais ça fait 11 ans que nous sommes dans cet appartement. Il n’est pas impossible que nous ayons de nouveaux projets bientôt, même si cela va être compliqué de renoncer à la vue et au calme que nous offre cet appartement !

Merci à Stéphanie pour cette visite !

« Dans l’appart de… » : comment participer ? Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail sur manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Bienvenue chez moi ! » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre. Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez faire des photos des pièces que vous préférez chez vous, d’objets coup de cœur, de votre animal de compagnie… Pour cela, pas besoin de posséder un super appareil photo, votre téléphone peut aussi faire des merveilles, et nous pourrons toujours les éditer un peu pour les rendre encore plus jolies. Bon bien sûr, si vous êtes balèzes en photographie, ça marche aussi !

