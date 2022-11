Dans l’appart de… Mathis : « J’adore voir mes livres, ça me donne l’impression d’être intelligent »

« Dans l’appart de » est la rubrique déco de Madmoizelle. Et cette semaine, on débarque chez Mathis, que vous connaissez déjà !

Pour ce vingt-et-unième épisode, on va visiter l’appartement de Mathis, qui s’occupe des podcasts de Mad !

Dans l’appart de… Mathis

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je suis Mathis, j’ai 23 ans !

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis chargé des podcasts chez Madmoizelle et drama king partout ailleurs.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Je vis dans un 23 m² à Paris pour un loyer que je ne mentionnerai pas pour garder les yeux secs.

Vivez-vous seule ?

Je vis seul, souvent avec mon petit chien (que j’ai en garde alternée).

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Cosy. En tout cas, c’est l’objectif. De toute façon, l’hiver sera un crash test.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : C’est un bel appartement avec de jolies poutres apparentes, une mezzanine et donc une belle hauteur sous plafond (am i Stéphane Plaza ???). Je n’ai pas eu de frais d’agence, car il appartient à des particuliers. Il est idéalement situé, je peux tout faire à vélo et promener mon chien sans peur de me prendre une mandale dans la gencive. Et il est proche d’une petite rue commerçante adorable, mais puisqu’il est orienté rue, je n’ai pas à profiter de la fanfare locale du dimanche.

Les points négatifs : Le hic, comme souvent à Paris, c’est qu’il est très cher (clairement au-dessus des prix d’encadrement) et la surface est gaspillée par un long couloir, ce qui fait que la cuisine est un petit endroit par forcement très pratique. Heureusement, je cuisine mal (et donc rarement). Ah, et il m’a fallu couvrir au maximum ce faux parquet gris déprimant.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

J’ai chopé un miroir qui traînait dans la rue en pleine nuit, ça compte ? Sinon, j’ai changé l’essentiel de mes meubles. C’est un meublé moche. Il n’a jamais de lumière directe, ce qui veut dire qu’il a fallu l’éclaircir au maximum (et donc se débarrasser des espèces de meubles mastoc noirs qui grignotaient chaque jour un peu plus mon espérance de vie). J’ai aussi recouvert le canapé-lit-panier de Ruby (mon chien) d’un petit drap terra cotta pour rappeler le rideau que j’ai installé.

Les meubles sont un mélange d’occasion et de neuf. J’ai tenté d’avoir un peu de cohérence en mettant du bois clair un peu partout, du doré et des tons chauds pour réchauffer la pièce.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Je garde tous mes tickets de théâtre, de concerts et d’expos. Auparavant, je les entassais dans des cadres, dans une sorte de bordel organisé. Cette fois, j’ai choisi de bêtement les coller au mur avec de la Patafix. Oui, mes compétences en bricolage sont limitées.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Pas vraiment, je déteste avoir des choses de valeur, j’ai l’impression d’avoir quelque chose à perdre ou qu’il faut absolument éviter de toucher (et j’ai un chien).

Le miroir à côté de la fenêtre du salon à la limite, encore que, 100 euros, ça reste dans les prix classiques… J’ai peu de sources lumineuses donc j’essaie de renvoyer la lumière de la fenêtre autant que je peux. C’est aussi pour ça que j’ai mis le bureau de ce côté, le côté plus sombre est celui du canapé qui se veut plus cosy. Quand je suis arrivé, c’était l’inverse et c’était triste. En vérité, le craquage, c’est en cumulé qu’il se joue. J’ai quasiment tout remeublé.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

J’adore voir mes livres. Ça me donne l’impression d’être intelligent alors que j’ai mal au crâne quand je fais des additions. Je laisse beaucoup de plantes mourir pour avoir un appart qui me ressemble.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

J’adore ma mezzanine. Ça a été le coup de cœur immédiat. Le velux en haut aide à en faire un espace lumineux, mais à l’abri des regards. La nuit, j’ai une guirlande le long de la barrière. C’est un vrai espace à moi, idéal quand on a un petit pot de colle à quatre pattes qui vous suit partout.

Je suis maintenant très bien dans mon salon. C’est une nouveauté. La touche finale, ça a été les bougies. Elles ne sentent presque rien, mais ça change quand même la donne.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Je me lasse vite de ce que j’écoute, mais je fais de longues playlists (celle qui tourne le plus, parce que j’écoute des choses assez calmes, c’est « Rouler au ralenti dans une décapotable à Dreux », inspirée de GTA auquel je jouais quand je croyais être hétérosexuel).

Sinon, on m’a offert un lecteur vinyle, mais j’ai peu de vinyles parce qu’il faut vendre sa mère pour un 33 tours apparemment. J’y écoute beaucoup le dernier album de Woodkid, S16.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Mon dernier projet, c’est de recouvrir les meubles gris de ma cuisine avec des stickers imitation carrelage portugais. L’idée, c’est d’éclaircir et colorer la pièce. J’y ai déjà ajouté le fameux miroir ébréché que j’ai trouvé dans la rue pour que la lumière de la fenêtre rentre.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Non, en revanche, j’utilise des mots clés sur pinterest et j’ai une amie qui est de très bons conseils. TikTok et ses vidéos d’interior design fournit aussi une aide précieuse.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Le plus longtemps possible. J’ai déménagé 8 fois entre le début et la fin de mes études (dans 4 villes différentes), j’aimerais enfin pouvoir avoir un espace où je me sens chez moi.

Merci à Mathis pour cette jolie visite !

