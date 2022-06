Dans l’appart de… Crystal : « j’adore relooker moi-même les meubles »

Entre passion des poids lourds, déco DIY et chat poilu.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce septième épisode, on va visiter la maison de Crystal, baignée de soleil.

Dans l’appart de… Crystal

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Crystal et j’ai 27 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis assistante administrative dans une entreprise de transport routier.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

C’est une petite maison de 67 m² composée de deux chambres. Avec mon chéri, nous sommes au sud de Nantes, dans une zone périurbaine. Nous sommes propriétaires de cette maison que nous avons achetée environ 180 000 euros.

Vivez-vous seule ?

Je vis avec ma moitié, Shamalow. Mais il est chauffeur routier et part sur les routes toute la semaine. Après je ne suis pas vraiment seule, car on a notre bébé : un petit chat noir qui va fêter ses deux ans, il s’appelle Iron (Iron : fer / fer : noir / voilà la logique).

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

En une courte phrase : vie à deux. C’est notre premier logement tous les deux, nous étions ensemble depuis seulement un an quand nous avons acheté cette maison et il a fallu convenir à tout le monde.

Avant je vivais seule et mon ancien appartement était très girly. Lui dans son camion, il dispose de son espace comme bon lui semble aussi. Nous avons dû combiner nos envies et faire des choix pour créer cet espace commun. Ce n’était pas facile, mais nous adorons notre maison et si c’était à refaire on ne changerait rien.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

En points positifs, notre maison est lumineuse, surtout avec le puits de lumière que nous avons dans la cuisine. Un vrai plus pour cuisiner. Les chambres en haut sont grandes et la vue est super. D’un côté, nous avons un champ et la lisière d’un bois fleuri et de l’autre notre petit jardin où nous faisons pousser nos fruits et légumes. Nous sommes à 15 minutes de Nantes dans un écrin de verdure et ça donne un confort de vie indéniable.

En points négatifs, elle est parfois trop petite. Nous aimons recevoir et même en déplaçant quelques meubles, il est difficile de manger à plus de douze personnes. Ce n’est pas simple, car nous sommes très famille et les repas se font quasiment tous les week-ends.

De plus, il s’agit d’un ancien corps de ferme avec des murs en pierres très épais. L’hiver, il est très difficile de chauffer les pièces qui sont naturellement froides à cause de la pierre.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Je souhaite présenter mon buffet qui est une ancienne armoire de chantier. Ma mamie a chiné cette vieille armoire en partie rouillée, et nous nous sommes chargés du reste.

Après de longues heures de ponçage, puis plusieurs couches de produits antirouille, de peinture et de vernis protecteur, voilà un buffet industriel sur roue. Je vous avoue avoir été très fière de nous après cette réalisation. Nous adorons ce meuble unique qui correspond parfaitement à nos goûts.

Dans la salle de bain, je me suis aménagé un coin rien qu’à moi. Un meuble, entièrement relooké par mes soins, ou je peux ranger mon maquillage, mes soins, crèmes et autres produits.

Je suis très heureuse d’avoir fait ce coin rien qu’à moi ou j’ai disposé correctement mon make-up. Le petit miroir me permet de me maquiller sans monopoliser le lavabo. Grâce à cette astuce, nous pouvons être deux à nous préparer dans la salle de bain. Gain de temps et bonne humeur garantie quand monsieur me regarde mettre mon mascara la bouche ouverte.

J’adore relooker moi-même les meubles, car ce sont des pièces uniques qu’on peut façonner de la manière qu’on le souhaite. D’ailleurs plusieurs personnes de mon entourage me demandent des personnalisations de meubles maintenant.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

En idée DIY, je peux vous partager mes réalisations dans le coin le plus glamour de ma maison. En effet, je rêvais de mettre des carreaux en forme hexagonale, de couleur moutarde et gris anthracite derrière mes toilettes. Sauf que j’ai rapidement déchanté en voyant le prix du m2 pour ce type de carreaux.

Alors j’ai acheté un rouleau de bande cache (pour la peinture) de 6 mm de large. J’ai découpé un patron de la taille de mes carreaux et j’ai reporté mon patron sur mon mur pour faire les contours de chacun de mes carreaux. Après j’ai peint les intérieurs des couleurs que je souhaitais et hop le tour était joué. J’ai récupéré des fonds de peintures et cela ne m’a coûté presque rien. Juste beaucoup de temps et de patience.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

On a eu deux gros craquages dans la maison.

1 : notre canapé, qui, je peux vous assurer, est le canapé le plus confortable que vous ayez pu voir jusqu’ici. Ce canapé style Chesterfield est un bonheur pour nos soirées films ou entre amis. Il est un lieu de convivialité pour nos familles et nos amis que nous adorons recevoir.

2 : notre tableau mappemonde. C’est une carte du monde géante en bois. Ce triptyque (trois panneaux) nous l’avions repéré au tout début de notre relation, lors d’un week-end shopping. Coup de cœur immédiat pour nous deux, mais nous n’avions pas de logement commun ou assez grand pour un achat aussi démesuré. Quelques années après, combiné à des petites économies, nous l’accrochions dans notre monde à nous.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Je suis une maniaque de rangement. J’adore ranger tout et tout le temps. Chaque semaine, je range un nouveau placard. Ayant beaucoup de monde qui passe à la maison, les gens ne reposent pas toujours tout à la bonne place, ou parfois dans la vie nous n’avons pas le temps de tout bien mettre. Alors la semaine, je range. Parfois le garde-manger, parfois le buffet, parfois le dressing…

C’est quasiment un anti-stress pour moi !

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

L’endroit où je me sens le mieux, c’est sur la terrasse. Lors de notre achat, la terrasse était une vulgaire dalle de béton. En plein soleil. Alors, nous avons construit nous-mêmes une terrasse en bois sur plots et au-dessus une pergola en bois couverte. Étant donné que notre maison est assez petite, le fait d’avoir une terrasse de 25 m² entièrement abritée du soleil et de la pluie (pluie qui est plutôt courante dans la région nantaise) c’est un vrai plus pour nous. Nous pouvons sincèrement profiter de notre jardin dès le mois de mars et jusqu’au mois d’octobre avec une petite laine.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Un coin de notre chambre est dédié à notre amour commun de la musique et du vintage. Faute d’avoir réussi à trouver un tourne-disque d’époque en état de fonctionnement (et à un prix raisonnable), nous avons dû opter pour un appareil plus récent. Mais la plupart des 33 tours sont chinés dans des brocantes ou vide-greniers ! Nous adorons écouter le bruit du vinyle qui tourne et le son vintage qui se dégage. Un vrai régal de redécouvrir des artistes de l’époque de nos parents ou même de nos grands-parents.

C’est un joli voyage à travers le temps qui se déguste sans modération.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Nous avons déjà passé presque 2 ans à tout rénover donc on arrive enfin à bout de notre projet final. Ce qui reste ce sont des détails, mais j’aimerais moderniser encore la salle de bain en changeant notamment l’évier actuel.

Pour ce faire, j’ai chiné un ancien meuble en métal noir chez une copine qui s’en débarrassait. Nous allons découper des ronds dans le métal afin de faire passer les évacuations et arrivées d’eau, et y placer une vasque à poser, effet pierre naturelle.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Ce logement est un beau test pour nous. Déjà pour expérimenter la vie tous les deux, mais aussi pour apprendre à bricoler et rénover une maison. Nous adorons là où nous sommes actuellement, mais nos envies nous mènent ailleurs.

Nous savons que d’ici un an à un an et demi, nous déménagerons pour partir en région toulousaine. Une région dont nous sommes tous deux tombés amoureux. Et nous prendrons une maison plus grande, pour accueillir nos familles quand ils viendront et surtout avec plusieurs chambres, pour quand l’envie nous prendra d’agrandir la famille.

Merci à Crystal pour cette jolie visite !

