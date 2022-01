Crash-test de collants recyclés Atelier Unes : ça vaut le coup ou non ?

Margaux Roger de Madmoizelle a essayé les collants recyclés de la marque Atelier Unes, qui se veulent aussi écolo que résistants. Bullshit qui file ou accessoire vraiment increvable ?

Que celles qui n’ont jamais filé de collants nous jettent la première paire. Face à ce problème pénible à l’échelle individuelle et très polluant à l’échelle mondiale, plusieurs marques enchaînent les promesses de modèles censés être toujours plus résistants. Parmi elles, la marque française Atelier Unes veut se démarquer notamment par ces collants en matière recyclée, qui sont consignés afin de pouvoir les remplacer facilement en cas de besoin. Margaux Roger, traffic manager chez Madmoizelle, les a crash-testés.

D’après la fiche produit d’Atelier Unes, sa paire de collants recyclés est noire semi-opaque, en nylon recyclé de fibre Q-Nova. C’est une marque déposée par l’entreprise italienne Fulgor, qui récupère les chutes de nylon directement sur son site de production en Italie, pour les recycler au lieu de les jeter. C’est donc une matière beaucoup plus écolo que du nylon vierge, lui-même directement issu de la pétrochimie très énergivore et gourmand en eau.

Les collants sont d’ailleurs certifié Global Recycled Standard et tricotés toujours en Italie, à deux pas de l’entreprise fournisseuse de matière, avant d’être livrés en France uniquement par avion. Ils peuvent donc être produits en circuit court pour un impact environnemental limité.

Côté design, résistance et fin de vie, la marque revendique trois points importants :

« Une ceinture large qui galbe le ventre en douceur : elle ne serre pas, ne roule pas et ne se détend pas […] Un gousset à l’entrejambe, des renforts aux pieds et une maille 3D de 40 deniers : nos collants sont conçus pour lutter contre l’obsolescence programmée […]. Un système de consigne pour collecter vos collants usés et garantir leur transformation en chouchous. »

Achetez les collants recyclés Atelier Unes pour 23€

Dans le prix des collants qui est de 23€, 2€ correspondent en effet à la consigne, explique Atelier Unes :

Ok, tout ça rend bien sur le joli site web, mais qu’en est-il vraiment ? Margaux Roger a commandé une paire en taille S pour les juger sans pitié :

Notons tout de même que le panel de taille ne va que du S au 2XL.

Mais est-ce que la ceinture des collants Atelier Unes tient ses promesses ?

« L’élastique à la taille est le seul point noir de ces collants. Sur moi, ils ont tendance à descendre tout seuls. Un élastique plus solide serait cool. Par contre, aucune trace disgracieuse, et ça, ça fait plaisir. »

C’est un avis subjectif que nous livre Margaux Roger sur son expérience avec ces collants. On s’est concentré sur les détails techniques afin de vous éclairer au mieux (d’autres crash-tests de collants testés par des femmes aux morphologies encore différentes suivront). Voici donc le bilan de Margaux concernant ces collants recyclés et consignés Atelier Unes :

Design : 10/10. Si on veut des collants noirs basiques, la coupe est très bien, ça donne envie que la marque décline cette formule sur d’autres modèles : à pois, en laine, etc..

Résistance : 10/10. Je les porte depuis plus d’un mois et aucun problème sur la qualité. On peut les enfiler sereinement sans devoir faire attention à les effilocher et c’est très très agréable. Ils résistent également bien au lavage et sèchent rapidement. C’est donc une paire que je pourrais recommander à des potes, vraiment pour l’aspect solide. Si tu es dans le rush le matin, tu sais que tu peux les enfiler en speed sans te poser de question ou perdre 1h à faire gaffe de pas les filer. »

Rapport qualité prix : 8/10. La paire est à 23€, ce qui n’est pas donné non plus. Mais si on compare avec d’autres modèles qui vont filer au bout d’une journée, c’est rentable tant côté budget que côté écologie. En fait, je les recommande pour celles qui portent régulièrement des collants et qui en ont marre d’acheter quatre paires par mois. »