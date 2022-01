Coussins, tapis… voici 10 objets de déco aussi jolis que bien soldés

Vos murs blancs vous semblent bien vides, et vous rêvez de rafraichir un peu la déco de votre salon ? Ça tombe bien, ce sont les soldes : nous vous avons sélectionné quelques tendances de déco hivernale à prix cassés.

Cet hiver, il paraît que les années 1970 sont de retour du côté des tendances en déco et que les matériaux mettent l’accent sur la douceur et au naturel : les tapis soyeux se marient avec le rotin ou les cannages, et les intérieurs se mâtinent de couleurs énergiques.

Ces termes vous inspirent des envies ? Ça tombe bien, on vous a concocté une petite sélection des meilleurs deals déco à prix cassés pendant les soldes.

Les étagères d’inspiration seventies

L’avantage du doré, à mon humble avis, c’est qu’il se marrie avec tout. Il ressort même particulièrement bien sur un mur coloré ou un papier peint à motif ! Sur une étagère d’inspiration seventies, il est du meilleur goût — et avec une réduction à -45%, son prix est plutôt doux.

Etagère murale Slow Or, 28,99€ au lieu de 48,40€

Une étagère en rotin fleuri

Ne laissez plus traîner votre pile à lire, posez là sur cette belle étagère ! Vos livres y seront mis en valeur comme dans un écrin, et vos murs auront se verront ornés d’un petit nuage. En plus, elle est soldée à -30%.

Etagère murale Aoni en rotin, 49,99€ au lieu de 71,80€

Des housses de coussin originales

Parfois, pas besoin de changer de canapé pour remettre un coup de neuf dans son salon. Changer de housses de coussin suffit ! En jouant avec les matières, ici, la corde et le coton, cette housse de coussin à motif visage vous donnera l’impression d’avoir rafraichi la déco de votre salon en un tour de main.

Housse de coussin visage corde, 8,99€ au lieu de 10,99€

Des tapis chaleureux

Classique de l’hiver pour réchauffer les intérieurs, les tapis fluffy et confortables ne se démodent pas. Version blanc ivoire et à bouclette, celui-ci est à 75€ au lieu de 199€, et il vous évitera de poser les pieds sur un sol froid dès le matin !

Tapis de salon uni blanc ivoire SHAGGY, 74,99€ au lieu de 199€

Si vous préférez une couleur plus intense, le tapis vert foncé à poils longs de chez Neo Yoga devrait vous offrir beaucoup de douceur, et un vert profond.

NEO YOGA – Tapis à poils longs extra-doux vert foncé, 59€ au lieu de 64,90€

Miser sur les miroirs décoratifs

Pour se regarder, pour décorer, et pour changer un peu son intérieur, les miroirs sont des alliés de taille : non contents d’orner les murs, ils permettent aussi de jouer avec les volumes des pièces et de leur reflet.

Celui-ci n’est pas en reste, et si vous ne pourrez pas vous y regarder de plain pied, sa forme fluide et ses cinq cercles réfléchissants donneront un peu de pêche à tous les intérieurs !

Déco murale en métal 5 Miroirs – Or, 19,99€ au lieu de 40,13€

Un vase épuré…

Peu coûteux en espace mais très rentables en style, aussi beaux vides que remplis de fleurs séchées, les vases sont souvent une bonne idée pour qui veut embellir son intérieur sans investir de trop grosses sommes ! Celui-ci spécifiquement, avec sa forme creuse et épurée devrait faire son petit effet… Et il est soldé à plus de 50%.

Vase style nordique en céramique beige, 18,86€ au lieu de 40,99 €

…ou un vase à plis

Si vous avez envie de couleur et que vous préférez les objets de déco chargés, ces modèles « origami » en imitation de céramique devraient trouver leur place dans votre salon !

Vase coloré imitation céramique, 8,96€ au lieu de 16,30€

Une suspension en bambou

Il y a quelques temps déjà que les matériaux à l’esthétique naturelle se sont installées dans nos intérieurs. La tendance perdure, et tant mieux : nul besoin de changer toutes les saisons ! Pour illuminer votre cuisine ou votre salle à manger, une suspension tressée en bambou apportera du cachet sans encombrer l’espace.

BALI Suspension bambou, 39,99€ au lieu de 78,46€

Une lampe à poser en bois

Prête à être posée sur une table ou un bureau, cette jolie lampe en bois apportera une touche de couleur à une pièce, et son design qui évoque une lanterne vous fera peut-être même voyager un peu !

Lampe à poser en bois, 39,99€ au lieu de 43,99€

Avec tout ça, vous devriez avoir de quoi aborder 2022 dans un intérieur cosy !

Crédit photo : Jon Nathon Stebbe / Unsplash