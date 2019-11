Emploi, climat, égalité… Vos idées pour un monde meilleur

En partenariat avec la Commission européenne (notre Manifeste)

Le 30 septembre, je t’annonçais le début de la consultation entre madmoiZelle, Rockie et la Commission européenne, une opération engagée et citoyenne pour te permettre de t’exprimer sur trois sujets qui te touchent :

L’action pour le climat

La justice et les droits fondamentaux

L’emploi, la croissance, et les investissements

L’idée est ensuite de faire remonter toutes tes préoccupations et propositions directement à la Commission européenne.

Depuis le 11 novembre, la consultation est terminée, et c’est donc l’heure de faire le bilan !

Qui es-tu, toi, qui a participé à la consultation ?

Pour commencer, qui que tu sois, merci beaucoup pour ton soutien et ta participation !

Merci d’avoir répondu présente pour participer à cette consultation, merci d’avoir partagé, d’en avoir parlé autour de toi, ou d’avoir lancé des débats en commentaires.

J’ai été très heureuse de créer cette plateforme participative pour toi avec l’aide de Cap Collectif, et la rédac toute entière très fière de te donner l’opportunité de t’exprimer sur ces questions de société.

Vous avez été 1084 participantes et participants au total, qui ont émis 1070 réponses au questionnaire, et envoyé 74 propositions dans la boîte à idées.

Et voici le profil de la participante moyenne :

La participante la plus jeune est âgée de 12 ans, et la plus vieille de 75 ans !

Vous habitez en grande majorité en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, mais vous résidez aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, et même au Japon et en Corée du Sud !

Parmi vous, 68,9% ont voté aux dernières élections européennes de mai 2019, contre 27,4% qui n’ont pas voté, et 3,8% qui ne savaient pas quand ont eu lieu ces élections.

Sachant, à titre de comparaison, que la moyenne de participation nationale à ces élections était de 50,5%.

À propos de la législation sur les droits des femmes, 55,9% d’entre vous ont déclaré être moyennement au point sur le sujet, 27,6% pas assez informées, 14,6% très au courant, et 2% pas du tout au courant.

Concernant les sujets qui vous tiennent le plus à cœur, vous avez voté pour :

Et pour ce qui est de votre sentiment d’appartenance à l’Union européenne, vous êtes 80,7% à avoir répondu que vous vous sentiez européenne !

Les réponses au questionnaire sur l’emploi et le monde du travail

En bref, ce qui ressort de la partie du questionnaire à propos de l’emploi, c’est votre vision du travail comme un des piliers de votre épanouissement, mais aussi une grande source d’angoisse.

Chômage, retraite, ambitions professionnelles : vous ne voyez pas votre emploi comme une constante mais comme quelque chose d’assez instable qui aura tendance à changer, ou sur lequel vous n’avez pas trop de visibilité.

Concernant les évolutions sur le plan de l’emploi qui vous tiennent à cœur, vous avez choisi :

Pour le détail des autres chiffres : Clémence, rédac cheffe de Rockie, fera un article zoom sur vos autres réponses sur votre vision du monde du travail !

Il sera partagé sur madmoiZelle pour que vous ne passiez pas à côté.

Les réponses au questionnaire sur le climat

Dans la partie sur l’action pour le climat, tout comme sur l’emploi, vous avez exprimé votre angoisse, mais aussi votre motivation.

775 d’entre vous se sont dit angoissées, avec un sentiment de peur vis-à-vis de l’avenir. 426 d’entre vous ont indiqué cependant qu’elles étaient motivées, avec la conviction que nous pouvons encore faire changer les choses !

Et 12 ne sentent pas concernées par la question.

Concernant votre engagement pour le climat, vous êtes une grande majorité à vous investir par des petits gestes du quotidien, comme la réduction des déchets, et une consommation plus consciente.

Même si vous êtes nombreuses à vous investir au quotidien et à revoir vos habitudes de consommation, vous êtes quasi unanimes sur le fait que ce sont les grandes entreprises et le gouvernement qui sont les leviers principaux en matière d’écologie.

Là encore, pour plus de chiffres et d’informations sur vos réponses à propos du climat, un article zoom sur le sujet sera publié dans les prochains jours sur madmoiZelle !

Les 3 propositions les plus votées dans la boîte à idées

Vous avez émis 74 propositions dans la boîte à idées, dont trois sont ressorties grâce à vos votes :

Pour la question de l’allongement du congé paternité, Sophie L. a proposé :

« Mettons enfin femmes et hommes à égalité lors de la naissance d’un enfant : congé paternité allongé, de durée égale à celui de la mère, pris en même temps ou après et rémunéré à taux plein. Moins de discrimination à l’embauche pour les femmes, plus d’implication des pères dans la vie de famille et la charge mentale du foyer, liens plus fort entre les pères et leurs enfants. Cela nécessite de revoir la place du travail, ainsi que son temps et sa durée dans la vie des citoyens. »

Et deux commentaires y ont été ajoutés :

Pour l’interdiction des sacs plastiques, Sophie L. a proposé :

« Grandes surfaces et petits commerçants ne doivent plus mettre de sacs plastiques à disposition des clients. Il faut maintenant se tourner vers des sacs entièrement recyclables. »

Et trois commentaires ont été ajoutés :

Concernant l’aide aux victimes de violences conjugales, Elodie a écrit :

« Ce n’est pas à la victime de quitter son domicile. Ses biens, son accès à un logement, doivent être priorisés. »

Et deux commentaires ont été ajoutés :

Vos autres propositions dans la boîte à idées

Sur le climat et l’écologie, vous avez aussi proposé :

Que les transports publiques soient gratuits et que des transports plus écologiques et pratiques soient mis en avant

De mettre en place un système de consigne pour un maximum d’aliments

L’instauration d’un service civil pour le climat

Une aide pour les agriculteurs pour une transition écologique

Que les produits alimentaires locaux et bio soient proposés à des prix réduits.

Pour l’emploi, vous avez proposé et demandé :

Une diminution du temps de travail pour laisser aux gens le temps de s’investir pour ce qui compte vraiment

D’uniformiser les salaires pour réduire les inégalités (notamment homme/femme), éviter les concurrences déloyales, et éviter les injustices sociales.

Dans les autres propositions qui ont reçu beaucoup de votes, on trouve :

Une meilleure éducation sexuelle dispensée, et dispensée plus tôt

Une aide concernant le financement des protections hygiéniques

Une proposition pour une politique de droit d’asile commune à l’échelle de l’Europe

Faire moins, mais mieux (aller vers la décroissance, mieux partager les richesses, promouvoir la contraception masculine…)

Bien sûr, pour consulter le détail de toutes ces propositions, et les voir toutes, vous pouvez encore vous rendre sur la page de la boîte à idées !

À suivre, comme dit précédemment, deux autres articles pour plus de chiffres sur vos réponses au questionnaire concernant l’emploi et l’action pour le climat !

Alors, que pensez-vous de toutes ces propositions émises dans la boîte à idées ?

