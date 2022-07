Consentement en gynécologie : le Comité consultatif national d’éthique saisi par Elisabeth Borne

La première ministre a saisi le Comité consultatif national d’éthique pour un éclairage autour de la notion de consentement lors d’examens gynécologiques.

La secrétaire d’État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou est accusée par deux femmes de viols. France info rapportait le 22 juin 2022 que les plaignantes auraient été victimes de « pénétrations pratiquées sans leur consentement lors d’un examen médical ». Le Monde vient d’ajouter le 6 juillet qu’une troisième plainte a été déposée contre Zacharopoulou pour des faits de « violences ».

Éclairer la notion de consentement en gynécologie

Lors d’un entretien avec le magazine Elle, publié en ligne le 4 juillet 2022, Elisabeth Borne a déclaré avoir saisi le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) pour un éclairage sur la notion de consentement lors des examens gynécologiques.

Sans se prononcer sur le cas précis de Zacharopoulou, la première ministre a expliqué qu’il faut « traiter le sujet » quand il y a « des femmes qui ressortent d’examens médicaux en ayant souffert et avec le sentiment de ne pas avoir été respectées ». Elle ajoute toutefois : « Mais j’entends aussi un certain nombre de médecins qui se sont exprimés pour dire qu’il fallait faire attention aux mots employés, notamment au terme de viol ». Selon Mme Borne, il est « très important, lorsqu’il y a des examens intrusifs, de prendre le temps de recueillir le consentement ».

« L’exemplarité » des politiques

Le 4 juillet, la première ministre a adressé un courrier à la CCNE pour avoir « une réflexion approfondie sur la notion de consentement dans le cadre précis des examens gynécologiques ». Les « recommandations » du Comité sont attendues à l’automne et « devront permettre de mieux guider les professionnels dans l’exercice de leur mission, tout en répondant aux attentes et au souci légitime des patientes quant au respect de leur volonté, de leur intégrité », a ajouté Elisabeth Borne.

La première ministre a aussi profité de cet entretien pour préciser que l’affaire Zacharopoulou et Abad « sont deux choses différentes ». Accusé de viol et de tentative de viol, Damien Abad a été évincé du gouvernement, contrairement à Chrysoula Zacharopoulou.

Dans le cas de M. Abad, « il y a un devoir d’exemplarité », justifie Elisabeth Borne. « On n’attend pas simplement des hommes politiques ou des responsables qu’ils ne soient pas pénalement répréhensibles. On attend d’eux qu’ils soient exemplaires. » Malgré ses dires, la liste des membres du gouvernement accusés de viol ne cesse de se rallonger et compte notamment Gerald Darmanin, nommé ministre de l’Intérieur une nouvelle fois.

