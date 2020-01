Les conseils d’une championne pour rester motivée et atteindre tes objectifs

Dina Asher-Smith est une meuf méga badass.

À 24 ans à peine, cette sprinteuse britannique est championne DU MONDE en 200 mètres et a déjà ramassé une multitude de prix.

Alors oui, Dina court vite, TRÈS vite.

Mais elle a aussi une philosophie de vie qui mérite de sortir des stades pour peut-être t’inspirer dans ta vie quotidienne !

J’ai eu la chance de pouvoir lui poser mes questions. On a parlé motivation, dépassement de soi, de l’importance d’être bien dans sa tête pour être bien dans son corps, ou encore de la pression de la performance…

le quotidien de plein d’autres jeunes meufs ! Des problématiques de sportive qui finalement résonnent pas mal avec

Dina Asher-Smith, une sprinteuse-née ?

Comment devient-on sprinteuse ?

Comment une personne dotée de jambes (comme la majorité de la population finalement) arrive à s’illustrer et à transformer une activité assez innée (on sait tous courir) en une performance et en quelque chose d’extraordinaire ?

Dina m’a confié avoir toujours été sportive. Elle a donc un avantage dès le début, certes.

Mais, c’est l’idée de se retrouver face à elle-même dans la course qui l’a réellement séduite.

Tu ne peux pas te cacher en course, si tu n’as pas fourni le travail nécessaire, ça se verra, c’est simple et ça ne pardonne pas.

Elle aime cette transparence, et le fait de découvrir les gens à travers le sprint. Le sprint, c’est se mettre dos au mur. Pour elle, les réactions des coureurs dans la tension sont de bons révélateurs de leur essence profonde.

Du sport à la vie quotidienne Dina m’a expliqué que pour elle, les qualités principales d’une sprinteuse sont : la concentration, croire en soi , et savoir gérer la discipline pour être capable de performer quoi qu’il arrive, qu’importe la pression où ce qu’il se passe autour de soi. Des qualités utiles en sprint mais pas seulement ! Ces aspirations sont aussi celles d’un grand nombre de meufs, sportives ou pas. Elles dépassent la vie d’athlète de Dina, et influence la jeune meuf qu’elle est aussi avant-tout ! Elle m’a confié que la rigueur de sa discipline lui a par exemple appris à prendre soin d’elle, à savoir s’alimenter, se reposer… Mais qu’elle lui a aussi inspiré une ligne directrice de dépassement de soi au quotidien. Ma philosophie c’est de grandir, de m’améliorer. Parce que bien sûr, dans le sport, tu veux toujours faire mieux, être plus efficace, plus rapide… Et je rapporte ses valeurs à ma vie quotidienne pour avoir plus de savoir, pour être plus éduquée. Pour Dina, le sprint c’est aussi un sport qui joue sur ses valeurs morales. Courir l’aide à rester honnête. J’ai toujours pensé que le sprint était un sport honnête. Si tu t’es relâchée dans l’entrainement ou dans ton hygiène de vie, tu courras moins vite, et tu te feras battre par les autres. Elle a finalement une approche assez holistique. S’il y a quelque chose qui cloche dans l’esprit de Dina, ça se verra dans ses performances. C’est pour elle un sport dans lequel elle est poussée à faire passer sa santé mentale et son bien-être avant tout pour pouvoir performer correctement. La douleur et de dépassement J’ai demandé à Dina comment elle gère et surmonte la douleur ainsi que les limites de son corps. Sa réponse est sans appel : Il faut devenir forte, tu n’as pas le choix. La seule façon de dépasser les limites de ton corps, c’est d’en créer de nouvelles. De manière à ce que tes propres limites ne soient plus douloureuses et que ta tolérance grandisse C’est un sport où il faut travailler dur. Dina ne peut compter que sur elle-même et doit toujours faire de son mieux. Dans un sport où tout tourne autour du chrono, les gens l’attendent au tournant et surveillent ses performances.

Dans tous les sports, tu veux éviter les blessures au maximum. Mais en sprint et dans les sports solo où tu es face à la montre, tu combats toujours la meilleure version de toi-même, alors tu dois travailler encore plus dur.

La pression est donc constante, d’où la nécessité de se dépasser.

Dans sa vie d’athlète comme dans sa vie perso, l’objectif de Dina pour le futur est de continuer d’être la meilleure Dina qu’elle peut être.

Et elle t’invite à faire de même si tu as envie de te mettre à la course à pied.

Que tu aies peur, que tu sois inexpérimentée, que tu doutes de tes capacités, le conseil de l’athlète reste le même :

Just do it !