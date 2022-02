Comment Lily James et Sebastian Stan ont été transformés en Pam & Tommy plus vrais que nature

Ce mercredi 2 février sortait la nouvelle série originale Star Pam & Tommy sur Disney+. L’occasion de revenir sur la métamorphoses des deux acteurs principaux pour ressembler à Pamela Anderson et Tommy Lee.

Pour tenir les rôles titres de cette mini-série inspirée de fait réels, ce sont les acteurs Lily James et Sebastian Stan qui ont été retenus. Un choix pour le moins surprenant car leurs physiques de jeunes premiers très propres sur eux ne correspondent pas vraiment à ceux de Pamela Anderson et de Tommy Lee.

Lily James, qui joue Pamela, s’est faite connaître pour le rôle-titre de Cendrillon dans le live action Disney du même nom. Quant à Sebastian Stan, il s’affiche depuis 2011 comme le Soldat de l’hiver pour Marvel Studios. J’imagine que vos yeux sont aussi écarquillés que les miens, c’est la définition même de ne pas avoir le physique de l’emploi.

Pourtant après avoir visionné la série, ce casting fonctionne ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, Pamela Anderson et Tommy Lee sont ressuscités d’entre les vivants (les deux étant toujours en vie et pimpants) à travers les traits de Lily James et Sebastian Stan. Pas seulement au niveau physique, mais aussi par la prestation qui a le mérite de ne pas tomber dans la caricature.

Voici comment cette prouesse artistique a été rendue possible.

Copyright : « ©2022 Disney et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. »

Se transformer en Pamela Anderson était comme « enfiler des super pouvoirs » pour Lily James

Dans une interview, Lily James raconte qu’elle n’était pas sûre d’elle lorsqu’elle a eu le rôle : « je n’avais aucune idée si je pouvais le faire ». Mais finalement, comme vous pourrez le constater par vous-même sur les clichés de l’actrice, le pari est amplement réussi. Ce fut un travail de longue haleine, entre les équipes de tournage, l’actrice, les effets spéciaux et le maquillage.

Au fur et à mesure de l’avancée du projet, le personnage a pris forme et a nécessité chaque jour 4 heures de maquillage. Entre la pose de la fausse poitrine, le bronzage façon Malibu, la perruque et le maquillage, c’est Lily James qui entrait dans la loge et Pamela Anderson qui en ressortait.

La transformation était telle qu’elle a permis à l’actrice de pousser son jeu encore plus loin :

« Je n’avais jamais eu l’opportunité de me transformer totalement pour l’un de mes rôles jusqu’ici, et j’aimerais vraiment continuer dans cette veine. Je sentais qu’il y avait quelque chose de très libérateur et d’émancipateur. Il y avait une bravoure qui en découlait. Un courage qui m’est venu de la disparition de mon propre physique. Chaque jour je détestais redevenir Lily (rires) ! C’était comme être dépouillée de tous ces super pouvoirs ! J’ai vraiment apprécié le physique et la sensualité jusqu’aux bout des ongles. Il y avait tellement d’émotions à transmettre – c’était vraiment excitant. » Lily James

En effet pour devenir Pam, Lily a fait un travail de recherche énorme en lisant et regardant le plus d’interviews possibles afin de s’approprier le personnage. Tout comme son partenaire à l’écran.

Devenir un rockeur ? 2 heures quotidienne

Pour Sébastian Stan, passer Marvel Studios à Tommy Lee lui a vraisemblablement demandé de perdre du poids. Mais ce qui est frappant ce sont surtout ses tatouages sur l’intégralité de son corps. Ce ravalement de façade était un « processus fou ».

Au-delà des heures de maquillage pour les tatouages, l’acteur porte également de faux piercings sur le visage et sur les tétons. Et étonnamment, ce qui a demandé le plus de temps dans la création de son personnage reste sa coiffure.

Barry Lee Moe, responsable du département coiffure du projet, rapporte dans un entretien qu’il a recommandé à l’acteur de se laisser pousser les cheveux plusieurs mois à l’avance pour ne pas avoir à utiliser de perruque. Puis, pour que la nature de cheveux de Sebastian Stan se rapproche le plus possible de celle de Tommy Lee, l’acteur a fait un lissage brésilien.

Et enfin il y eu de nombreuses colorations afin de trouver le parfait noir corbeau. Quant à la coiffure, elle est directement inspirée du look rock’n’roll de Tommy Lee des années 1990. La touche finale fut apportée par le produit coiffant : « Nous devions donner l’impression qu’il ne l’avait pas lavé depuis plusieurs jours, et en même temps ne pas en faire trop pour qu’il puisse passer ses doigts dedans. » explique Barry Lee Moe.

Un travail titanesque pour les différentes équipes impliquées dans le projet, ainsi que pour les acteurs. Mais le résultat est réellement bluffant. Preuve en est, les premières images du tournage ont participé à faire monter l’excitation autour de Pam & Tommy à travers le monde et ont fait taire les mauvaises langues qui critiquaient le casting.

Les autres membres du casting ont eu aussi eu droit à des relooking, certes dans une moindre mesure, mais ils méritent tout de même d’être soulignés. Seth Rogen qui joue le rôle de Rand Gauthier, à l’origine du vole de la cassette, est passé par la case coiffeur. Il arbore un mulet tout au long de la série et ce n’est pas une perruque. Quand à son look à grand renfort de bombers en cuir et autres chemises colorées, pas de doute, il sort tout droit des années 90.

Pour le rôle d’Erica Gauthier c’est Taylor Schilling qui a été choisi, et la ressemblance entre les deux femmes est assez évidente. Elle prête ses traits à une actrice pornographique et ex-femme de Rand Gauthier, qui n’a aucune idée de ce qui se trame derrière son dos. Au-delà de ses coiffures qui semblent tout droit sortie de clips de Madonna, ses tenues colorées retranscrivent parfaitement l’aura des girls band de l’époque, avec une touche californienne.

Cette mini-série tient ses promesses, le spectateur est plongé dans les années 1990 face à Pamela Anderson et Tommy Lee réincarnés. Alors rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Disney+ pour découvrir cette performance d’acteur (Réservé aux profils 18+) !

