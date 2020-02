Comment désactiver les bandes-annonces automatiques INSUP sur Netflix ?

Netflix est une plateforme globalement très bien pensée.

Ergonomique, instinctive et simple d’utilisation, elle est conçue pour être la plus agréable possible à consommer.

Seulement voilà, Netflix possède tout de même quelques aspects un peu chiants.

Notamment la lecture automatique des bande-annonces, qui emmerde bien un grand nombre d’utilisateurs, dont le réalisateur Rian Johnson qui s’est plaint à plusieurs reprises de cette fonctionnalité.

Mais que Rian se rassure, il est désormais possible de supprimer cette fonctionnalité plus relou que relou !

Dès que j’ouvre Netflix et commence à scroller dessus à la recherche du contenu parfait, je me heurte à la pénibilité maximale des bandes-annonces qui se lancent seules.

C’est bien sûr le son, qui se veut le plus désagréable. Les images qui défilent sont finalement peu embêtantes.

Ce son, tu peux dorénavant le bannir de ta vie !

Netflix a en effet annoncé dans un tweet qu’elle a entendu ses membres réfractaires à cette lecture automatique des bandes-annonces et leur permet d’ores et déjà de désactiver cette fonction.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020