Comment adapter votre routine capillaire à l’automne

L’automne, les cheveux sont mis à rude épreuve ! Entre le froid, le vent, la pollution et les routines pas toujours adaptées, ils peuvent avoir tendance à s’assécher. Voici de quoi garder le cap.

Lorsqu’on parle de routine et des changements qui s’y accompagnent en fonction des saisons, on a tous tendance à penser skincare. Pourtant, les cheveux aussi ont besoin qu’on leur apporte des soins ciblés qui puissent les aider à faire face aux changements de températures.

Ne vous lavez pas plus les cheveux !

Lorsque les températures commencent à descendre, le cuir chevelu a la fâcheuse tendance de produire du sébum un peu plus abondamment que d’habitude afin de maintenir son équilibre. Alors forcément, si vous avez déjà les cheveux qui ont tendance à devenir gras facilement, ce phénomène ne va qu’amplifier votre nature.



Pour autant, ne faites pas l’erreur de vous les laver tous les jours ! Car plus vous faites de shampoings, plus le contact avec l’eau et les produits lavants vient agresser votre pauvre cuir chevelu en altérant sa barrière cutanée.

Si vous êtes déjà à un shampoing par jour, essayez d’espacer vos lavages en utilisant du shampoing sec un jour sur deux. En moyenne, faire deux shampoings par semaine reste préférable pour la santé de votre peau. Mais faites comme vous pouvez !

Pensez à la vitamine D

En 2016, The International Journal of Trichology a démontré qu’il existait un lien entre une carence en vitamine D et la perte de cheveux. Ce n’est donc pas étonnant qu’à chaque fois que les températures commencent à baisser, on ramasse des touffes (de cheveux) par poignées…

D’après Stephanie Sey, experte en trichologie témoignant dans les colonnes de Glamour Uk :

« La vitamine D soutient la santé immunitaire du cuir chevelu, tout en en conservant l’hydratation et en aidant la peau à repousser les levures ou les organismes bactériens. »

Mais alors que faire pour protéger les follicules et favoriser la croissance ?

D’abord, vous pouvez prendre des compléments alimentaires pour pouvoir obtenir l’apport qu’il vous faut en vitamine D. Ou vous pouvez choisir d’obtenir le quota en mangeant davantage de saumon, de thon frais, de sardines, d’oeufs ou de champignons qui en sont naturellement dotés.

Attention aux chapeaux

On vous le disait plus haut, le froid rend le cuir chevelu plus sensible. Et si porter des chapeaux, bonnets ou des casquettes (pour couvrir un bad hair day par exemple) n’est pas interdit, mieux vaut essayer de ne pas le faire trop souvent pour que les rayons UV puissent passer !

Le but n’est pas de permettre à votre crâne de bronzer mais bien de lutter contre une levure appelée malassezia (parfois aussi dénommée Pityrosporum), responsable de l’apparition de la dermatite séborrhéique.

En gros, c’est un champignon qui cause des micro-inflammations et entraîne des démangeaisons du cuir chevelu, des pellicules, des rougeurs, bref, tout ce qu’on aime. Et sa particularité, c’est qu’il n’aime pas beaucoup les UV… Alors autant ne pas s’en priver !

Misez sur des soins ciblés

Pour votre cuir chevelu

Votre cuir chevelu est comme votre peau : il a besoin d’être exfolié pour éliminer l’excès de sébum, décoller les peaux mortes, maintenir une barrière cutanée imperméable et stimuler la pousse.

Vous vous demandez si vous en avez besoin ? La réponse est oui ! Et pour cause : un bon gommage est nécessaire pour chaque type de cheveux.

Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser une brosse, soit un gommage en grains dédié au cuir chevelu. Notez aussi qu’il ne faut pas excéder deux exfoliations par semaine pour ne pas irriter cette zone qui reste fragile.

Pour vos longueurs

Les longueurs font face aux changements de températures, au vent mais aussi aux différents frottements — avec les manteaux, les pulls, etc. Alors forcément, elles se fragilisent…

Pour qu’elles restent en pleine forme il faut à la fois hydrater ET nourrir. Deux procédés très différents et pourtant si complémentaires.

Pour les hydrater, rien de plus simple : il suffit d’appliquer et de laisser poser 5 à 10 minutes un masque riche en avocat, en banane, en miel ou en aloe vera une à deux fois par semaine.

Pour les nourrir, les huiles végétales sont idéales avant le shampoing. À laisser poser toute la nuit par exemple (ou au moins quelques heures), elles permettent de maintenir l’hydratation dans la fibre capillaire.

À vous de jouer maintenant !

