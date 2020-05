Comme des bêtes te révèle la vie de tes animaux de compagnie !

Article publié le 24 juillet 2016 –

Vous avez peut-être vu la bande-annonce de Comme des bêtes, le nouveau film d’animation d’Illumination Entertainment (déjà derrière Moi, moche et méchant) qui vient lever le voile sur la véritable vie de vos animaux de compagnie. Que font-ils pendant que vous n’êtes pas là ?

Max adore sa propriétaire, Katie, avec qui il vit depuis qu’il est chiot. Leur quotidien est des plus incroyables, entre les balades à Central Park, les couchers de soleil au balcon, et tout plein d’activités qu’ils font à deux !

Cependant, leur relation est chamboulée quand soudain un nouveau compagnon débarque dans la vie de Max. Il s’agit de Duke (aux poils si longs), un plus gros chien que Katie vient de récupérer à la fourrière. Et les deux canins ne vont pas s’entendre parfaitement…

Ça vous rappelle Toy Story ? Quand le favori d’Andy se voit relégué au second plan par le nouveau jouet plus brillant et tout neuf ? On pourrait le croire, sauf que le héros va tout de suite changer la donne ! Oh non, on ne laisse pas Max dans un coin.

Les deux compères vont devoir faire front commun pour retrouver leur chemin vers Katie… quand des animaux abandonnés vont venir les traquer.

Une animation toujours au top dans Comme des bêtes

C’est peut-être réducteur de dire d’un film d’animation qu’il est mignon, mais quand c’est vraiment le cas on a le droit non ? Parce que Comme des bêtes, c’est TRÈS mignon. Les bouilles des chiens, chats et autres animaux font rire et enchantent réellement le spectateur !

Et pour une fois, non, ils ne sont pas anthropomorphisés : les animaux continuent à se balader à quatre pattes, à aboyer devant les humains… C’est juste que visiblement, la langue animale est une très belle langue universelle que toutes les espèces comprennent. On pourrait en prendre de la graine.

Comme des bêtes, un film bourré de bonnes vannes

Que personne ne dise que le doublage n’est pas important dans une animation, car si ce n’est pas le point primordial, il fait partie du top 3.

Et la version originale de Comme des bêtes gère la fougère ! Entre un Louis C.K. qui joue les petits durs, une Jenny Slate toujours aussi nasillarde mais qui envoie du lourd, et même un Kevin Hart prêt à commencer une révolution, les comédien•nes rajoutent un plus dans le rythme comique.

Si l’histoire reste un classique du « je suis dans la mouise, sauvez-moi », les différentes personnalités et surtout les gags visuels marchent très bien. Prenons l’exemple du lapin à contremploi prêt à tout tabasser, qui surfe carrément sur la vague du Chat Potté et de ses yeux ravageurs !

Nos amis les animaux à l’honneur

Ce qui est certain également c’est que la mainmise des animaux ne va pas s’arrêter là dans le monde de l’animation. Après le très réussi Zootopie, Comme des bêtes continue à donner la part belle à ces boules de poils/d’écailles/de plumes ambulantes, avant que Tous en scène ne vienne voler la vedette !

Peut-être que ce dernier long-métrage d’Illumination s’adresse particulièrement aux propriétaires d’animaux, mais pas forcément : les clichés qui sont abordés et déconstruits peuvent exister dans l’esprit de tou•tes.

Alors foncez voir Comme des bêtes au cinéma le 27 juillet, que vous ayez une boule de poils chez vous ou non !