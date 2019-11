Qui fait le plus le ménage dans les colocations mixtes ?

73% des Françaises en couple déclarent accomplir plus de tâches ménagères que leur compagnon, d’après cette enquête d’octobre 2019.

Mais comment ça se passe quand femmes et hommes sont en colocation ?

Les hommes plus sales que les meufs en coloc ?

Slate.fr s’est penché sur la répartition des tâches ménagères dans les colocs mixtes dans un article foisonnant de témoignages.

Les premières histoires semblent confirmer les chiffres qui concernent le ménage et la charge mentale dans les couples hétéros.

Les mecs ne rangent pas les courses, ne font pas leur vaisselle, ou encore « omettent » d’équiper l’appart d’une gazinière et se font livrer tous les jours…

Les hommes sont d’abord pointés du doigt par leurs colocs meufs qui ont fini par ne plus supporter de « toujours passer derrière [eux] ».

Mais d’autres témoignages font état d’une réalité différente.

À lire aussi : Les bases d’une colocation saine : argent, propreté, intimité…

Les meufs en coloc, pas toujours les plus ordonnées

Au fil des expériences des témoins, une nuance semble se dessiner.

Non, les mecs n’ont pas toujours besoin d’une mère qui effectue les tâches pour eux. Oui, parfois les meufs sont crades (et en plus elles perdent des cheveux statistiquement plus longs).

Pour l’ethnologue Madeleine Pastinelli, interrogée par Slate.fr et autrice d’une étude sur la vie en colocation, le genre n’est pas le seul déterminant du rapport à l’hygiène et à l’ordre, et donc de la répartition des tâches ménagères.

L’âge, le sens du chez soi, l’historique de la colocation : bien d’autres facteurs entrent en jeu pour déterminer qui des meufs ou des mecs seront les plus investis.

Pour en savoir plus, fonce lire l’article intégral de Slate.fr : En coloc, les filles ne font pas (toujours) plus le ménage que les garçons.

Et dans ta coloc, comment se répartissent les tâches entre les genres ?

À lire aussi : Je suis en couple avec mon/ma coloc — Témoignages