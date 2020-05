Je te présente ma collection de palettes en vidéo !

Hello toi, et bienvenue dans une nouvelle vidéo Let It Glow !

Tu attendais (peut-être) cette vidéo, moi aussi (surtout moi en fait)… Je te présente toute ma collection de palettes de fards à paupières !

Lulu passion palettes de fards à paupières

Au risque de passer pour une zinzin, je me suis dit que ça serait chouette de te parler de mes palettes parce que c’est ma passion depuis un petit moment maintenant et que j’ai eu l’occasion d’en accumuler un certain nombre.

Je sais, une trentaine de palettes, c’est excessif, mais comme je t’en parle dans la vidéo, je ne me lasserai jamais de découvrir de nouvelles textures, de nouveaux finis, de nouvelles teintes…

Bref, les palettes ça me rend ouf, et ça m’a fait super plaisir de t’expliquer pourquoi j’aime TOUTES celles que je possède !

De Too Faced à Urban Decay, en passant par Huda Beauty, Natasha Denona et Colour Pop, voici ma collection devant tes yeux ébahis !

Les palettes dont je parle dans cette vidéo :

N’oublie pas de me dire en commentaires lesquelles de ces palettes t’intéressent particulièrement pour que j’y consacre d’autres vidéos make up !

