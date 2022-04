Une nouvelle tendance TikTok enfle contre les idéaux irréalistes des filtres de beauté. Aujourd’hui, l’heure est aux apparences naturelles.

Dès leur apparition, les filtres proposés sur les réseaux sociaux présentaient une grande ambivalence. D’un côté, ils étaient des outils parfaits pour créer des vidéos amusantes — vous pouviez vomir des arcs-en-ciel, vous vêtir d’oreilles de chiens et de mille autres fantaisies. De l’autre, les filtres sont rapidement devenus une technologie dystopique permettant de modifier votre visage.

Ainsi, votre reflet s’adapte aux normes de beauté extrêmes de notre société. Bienvenue dans un monde virtuel où les lèvres sont repulpées, le nez aminci, la peau balayée de toutes ses imperfections, et les cils particulièrement fournis…

Adieu les filtres qui bousillent notre estime de soi

Bien que les filtres appartiennent au monde virtuel, ils ont quand même un impact néfaste sur notre santé mentale et notre estime de soi.

Ces dernières années, des chirurgiens esthétiques ont observé la naissance d’un nouveau phénomène : le « Snapchat dysmorphia ». Entendez par là, de nouveaux clients qui apportent des selfies d’eux-mêmes filtrés aux consultations, dans l’espoir, après être passés sur la table d’opération, de ressembler à la version que leur renvoient les médias sociaux.

D’après un rapport publié par la plateforme TikTok elle-même en novembre 2021, 30% des ados auraient eu des pensées suicidaires ou auraient traversé des phases de dépression à cause des réseaux sociaux… CQFD, bienvenue dans une société croulant sous le poids de l’apparence.

Mais une récente tendance Tiktok désire mettre un coup de pied dans la fourmilière des diktats de la beauté — elle a carrément été surnommée « la tendance la plus saine de l’application ». Pour la suivre, c’est très simple : il faut simplement rejeter les filtres en faveur de notre propre beauté naturelle.

Célébrez votre beauté naturelle sur TikTok

Cette nouvelle tendance est musicalement réglée sur les paroles de Tear In My Heart de Twenty One Pilots : « The songs on the radio are okay / But my taste in music is your face », traduisez « Les chansons à la radio sont biens / Mais mon goût en musique c’est ton visage ».

La tendance est minutieusement chorégraphiée. Les adeptes commencent avec un filtre au maquillage prononcé : smokey eye, bronzer et fard à joues. Puis ils et elles retirent le filtre afin de révéler leur visage naturel, sans maquillage, virtuel ou non.

L’heure est simplement à la célébration de la beauté naturelle de chacun et chacune.

Cette tendance ne cesse de gagner en popularité auprès des utilisateurs de l’application. Même les célébrités s’y mettent : Ashley Tisdale loue cette tendance comme « saine » et « mignonne ».

À l’image de la tendance de 2020, mettant en lumière les caractéristiques « indésirables » à travers des images historiques et des oeuvres d’art, cette nouvelle tendance anti-filtre montre que les médias sociaux n’ont pas que des travers. Ici, c’est même pour le meilleur…

Seul bémol peut-être ? Sans surprise, les gens mis en avant dans cette tendance respectent souvent déjà les canons de beauté. Quand chaque corps, chaque visage s’affichera au naturel sans craindre d’insulte, on pourra réellement parler de progrès.

