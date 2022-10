Cette expo retrace les luttes féministes à Paris de 1789 à 2000, et ça redonne de l’espoir pour demain

Quelles sont les différentes vagues de féminisme, et qui étaient les militantes qui les ont marquées, précédées et suivies ? D’Olympe de Gouges à Gisèle Halimi, de la Révolution Française à aujourd’hui, l’expo « Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000) » fait le point au Musée Carnavalet.

Face à l’actualité contemporaine, il peut être difficile de porter un regard optimiste vers l’avenir. Mais parfois, regarder vers le passé afin de mesurer le chemin parcouru, a fortiori dans la bonne direction, peut contribuer à redonner de l’espoir et de la force pour continuer à lutter. C’est ce que permet notamment la nouvelle exposition « Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000) ».

« Parisiennes Citoyennes ! » retrace les luttes féministes qui secouent la capitale

Depuis le 28 septembre 2022 et jusqu’au 29 janvier 2023, le musée Carnavalet à Paris propose une synthèse riche et vivante de l’histoire des luttes féministes à Paris, de la Révolution française jusqu’à la loi parité de 2000.

D’Olympe de Gouges à Gisèle Halimi, en passant par d’autres figures moins connues, voire anonymes, et pourtant héroïques à leur façon, cette exposition (re)donne à voir les combats des femmes révolutionnaires, communardes, suffragettes et autres résistantes. Mais aussi d’autres formes de militantisme par le travail, par les grèves, ou encore par les livres. Le tout dans un ordre chronologique qui permet de mieux suivre, et de comprendre la progression des droits civils et civiques, malgré les nombreux retours de bâton (ou « backlashes » pour les fans d’anglicismes).

Pas un cours magistral d’histoire, mais des mémoires vives du féminisme

Néanmoins, il ne s’agit pas non plus d’un cours magistral d’histoire, au contraire. Pour donner de la chair, de la vitalité, à cette exposition, les archives prennent toutes sortes de formes : peintures, sculptures, photographies, affiches, manuscrits, et même les objets personnels plus ou moins surprenants de certaines militantes. Notons notamment le sac à double paroi de la résistante Lise London, de 1942.

Remarquons également la volonté de prendre en compte la pluralité des luttes, comme celles des femmes noires des années 1920 ou encore celles pour les droits des personnes LGBT+, mais aussi toutes les fois où ces combats à l’intersection se conjuguent avec force et éclat.

De quoi donner une puissante idée des militantismes féministes qui secouent Paris et bien au-delà, d’hier à aujourd’hui, et pour demain.

« Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000) », exposition temporaire jusqu’au 29 janvier 2023, au musée Carnavalet (23, rue de Sévigné, 75003 Paris). Réservation conseillée.

À lire aussi : Frida Kahlo, sa vie, son oeuvre, à travers ses vêtements, c’est l’expo événement du Palais Galliera

Crédit photo de Une : Musée Carnavalet.