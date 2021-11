C’est Noël avant l’heure : Disney+ est à moins de 2€, voilà comment en bénéficier

Et si vous fêtiez Noël en avance devant vos films Disney préférés, pour le prix d’un ticket de bus ?

Vous et nous on le sait : on ne supporte l’horreur du mois de novembre QUE parce que Noël arrive tout de suite après.

Et qui dit Noël dit glande sous un plaid avec un chocolat chaud plein de guimauve fondue entre les mains et quelques bons films régressifs.

Disney+, qui ne rate jamais une occasion de prospecter de nouveaux fidèles, lance d’ailleurs une offre exclusive et alléchante, pour coller à votre envie de ne plus bouger de votre canapé, en cet affreux mois de novembre.

Disney+ casse ses prix pour votre plus grand bonheur, et celui de votre banquier.

En effet, à partir du 8 novembre et pendant une semaine, l’abonnement passera de 8,99€ à 1,99€ par mois.

Un petit cadeau qui vous est offert à l’occasion du « Disney Day », le 12 novembre, qui célèbre les deux ans du lancement de la plateforme dans cinq pays. Un anniversaire que vous pourrez donc souhaiter à la multi-nationale et à vous même en vous payant cette offre au coût inférieur à un ticket de métro parisien.

Ce qui est franchement exaltant quand on sait que Disney+ n’offre plus de période d’essai gratuite d’une semaine !

Tout le monde ne peut pas s’offrir cet abonnement au prix provisoire de 1,99€, qui est valable du 8 novembre 2021 à 08h01 au 15 novembre 2021 à 07h59. Et pour cause, il ne vise que de deux publics :

Celles et ceux qui n’ont JAMAIS été abonnés à Disney+

Celles et ceux qui ont déjà été abonnés à Disney+ mais ont résilié leur souscription

Aussi, cette offre n’est pas éternelle puisqu’elle ne vaut que pour un mois. Ainsi, vous aurez 30 jours pour profiter du catalogue Disney+ pour la somme de 1,99€ !

Dès que 07h59 auront sonné, le 15 novembre, le renouvellement automatique se déclenchera et vous devrez payer 8,99€ pour le mois suivant.

Autant dire qu’il conviendra, ce jour là, d’être foutrement ponctuelle… Allez, ça ne vous fera pas de mal pour une fois !

