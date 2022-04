Ces deux persos mythiques reviennent dans Better Call Saul, yeah bitch

Deux des héros emblématiques de la pop culture feront une apparition dans l’ultime saison de l’incroyable Better Call Saul.

Combien de personnes vous ont répondu « Breaking Bad » à la question « Quelle est ta série préférée » ?

Sans doute un paquet, car Breaking Bad est l’un des meilleurs programmes télé a avoir jamais existé, cumulant action, psychologie fouillée des personnages et plot twists en veux-tu en voilà, le tout dans un scénario aussi bien ficelé qu’un rôti, qui sert même de support à l’apprentissage de l’écriture sérielle.

Et que dire de sa série spin-off Better Call Saul, qui a encore plus été acclamée par la critique ?

Eh bien sachez que le meilleur des deux mondes sera bientôt réuni !

Qui sera dans la saison 6 de Better Call Saul ?

Peter Gould, le co-créateur de Better Call Saul a déclaré au site CBR que Walter White et Jesse Pinkman, les deux héros du programme Breaking Bad, feraient bien une apparition dans la 6è et ultime saison de la série :

« Je ne veux pas spoiler les choses pour le public, mais je dirais que la première question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé la série était : « Allons-nous voir Walt et Jesse dans la série ? » Je répondrais simplement oui. »

Autant dire que les fans du programme s’en frottent les mains, eux qui attendaient l’arrivée de ces deux personnages depuis 2015, année où Better Call Saul a fait son apparition dans le paysage sériel.

Image tirée de la série Breaking Bad, via Allociné

Un indice avait déjà été donné par Vince Gilligan, l’autre créateur du programme, lors d’une Interview au prestigieux magazine Variety :

« Ce serait vraiment dommage que la série se termine sans que Cranston et Paul n’apparaissent, n’est-ce pas ? »

Désormais, la chose est confirmée.

Reste à savoir comment la série spin-off rejoindra la trame de la série originale Breaking Bad dans cette dernière saison.

Réponse le 19 avril sur Netflix.

S’abonner à Netflix à partir de 8,99€ par mois

À lire aussi : Vous ne sortirez pas indemne de la série politique israélienne The Lesson, on vous le promet !

Crédit photo à la Une : Better Call Saul via Allociné