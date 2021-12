Ce rice cooker cuisine même vos légumes vapeur et il est à moins de 30 euros

Trouver la cuisson parfaite pour du riz peut s’avérer être une véritable galère. Alors le rice cooker, c’est vraiment le top !

Le riz, c’est quand même un basique bien efficace. Sauté, frit, en salade ou pour accompagner de la viande, du poisson, des légumes c’est un classique de nos assiettes. On retrouve du riz dans tous les placards, mais qui n’a jamais foiré la cuisson ? Qui ne s’est jamais retrouvé avec une compote de basmati ?

Réussir son riz peut être pour certaines un vrai challenge culinaire. La cuisson demande de l’attention et la précision. Quelques instants de trop et le riz devient très vite immangeable…

Le cuiseur à riz, c'est le truc à tenter pour arrêter de se retrouver avec de la purée à la place d'une paella. Russell Hobbs vous offre riz réussi à tous les coups grâce à son rice cooker qui permet aussi une cuisson vapeur pour vos légumes !

Votre riz ne sera plus jamais raté

Encore et encore loupé, votre riz ? Russell Hobbs, c’est l’option appel à un ami. Son rice cooker est le coup de pouce pour tous ceux qui désespèrent de maitriser la cuisson du riz.

Ce cuiseur est un deux en un. Il permet de cuire jusqu’à six portions de 200 grammes de riz et contient un panier en plus pour cuisiner des légumes, de la viande ou du poisson à la vapeur.

Son bol amovible pour le riz est anti- adhésif et compatible avec le lave-vaisselle. Le couvercle du cuiseur à riz est verrouillable pour conserver les saveur pendant la cuisson. De plus, il est équipé d’une fonction de maintien au chaud. À la fin de la cuisson l’interrupteur se met automatiquement sur le mode « keep warm ».

Si vous souhaitez accompagner la traditionnelle dinde de Noël avec un peu de riz il est encore possible de se faire livrer le rice cooker Russell Hobbs avant le réveillon.

Le cuiseur à riz vapeur Russell Hobbs en bref

Permet de cuire jusqu’a six portions de 200 grammes de riz

Un panier vapeur pour cuisiner légumes, poisson, viande…

Une fonction de maintien au chaud

Le cuiseur à riz vapeur de Russell Hobbs est à -25% sur Amazon

Amazon vous propose -25% sur ce cuiseur à riz vapeur Russell Hobbs. Il est disponible dès aujourd'hui pour 29,99€ au lieu de 39,99€.

