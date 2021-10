Ce n’est pas un « sac croissant », ça. C’est un anus.

Après les sacs baguette, le monde de la mode s’époumone pour les sacs croissants. Mais une viennoiserie digne de ce nom ne ressemble pas tant à un anus… Comment donc adopter cette tendance sans faire trou de balle ?

Depuis quelques semaines, certains médias mode s’enthousiasment pour ce qui pourrait être une tendance forte au rayon maroquinerie : le sac à main censé être en forme de croissant.

Après le sac baguette, la forme croissant tente de devenir tendance

On aurait pu la voir venir face au succès des modèles dits « baguette » (en référence au premier it-bag de l’histoire contemporaine, le Baguette de la maison Fendi) revenus tout droit des années 1990. Leur toute petite anse invite à un porter bien calé sous l’aisselle tel du pain frais (à condition d’avoir un bon déo).

Et puisque le monde adore les amalgames, et penser Paris comme la capitale internationale de la mode (la série Emily in Paris en constitue une énième preuve gênante), le symbole de la baguette étant déjà pris, c’est au tour d’un autre cliché de se voir mobilisé pour tenter de rendre tendance un accessoire.

Certains sacs croissants ressemblent vraiment à un croissant, tel un ready-made mode croustillant, comme cet onéreux modèle signé de la maison française Lemaire :

Mais d’autres ressemblent hélas à s’y méprendre à juste… un gros trou de balle.

Cessons cette masquarade, le sac croissant ressemble trop à un anus

Je ne dis pas ça pour être chauvin, mais c’est souvent le cas chez les marques non-françaises qui tentent de se plier à cette tendance. Heureusement que les labels concernés, à l’instar de l’américaine Mansur Gavriel, et médias anglo-saxons comme Refinery, appellent explicitement ce genre de sacs « Croissants » ou « Scrunchie » (chouchou pour les cheveux) !

Car de mon oeil de Français (n’en déplaise à l’extrême droite), je vois surtout un (joli) anus.

Sac besace Anja en matière synthétique effet froncé, Nanushka, 276,50€ au lieu de 395€ .

À la rédaction de Madmoizelle, la rédactrice psycho-sexo Audrey Couppé de Kermadec témoigne à ce propos :

« J’ai un sac tout plissé que je n’ose plus porter parce qu’absolument TOUT LE MONDE le compare à un anus prolapsé. »

En effet, comme toujours, Audrey sait mettre le doigt sur le problème. La couleur censée évoquer une croustillante viennoiserie tout juste sortie du four ressemble beaucoup trop au trou du cul de la mode ! Une troublante ressemblance qu’il convient de considérer afin d’y réfléchir avant de craquer, et de savoir si l’on est prête à courir ce risque ou non…

Surtout si vous vivez en France où les gens savent à quoi ressemble un croissant digne de ce nom.

Comment adopter la tendance sac croissant sans ressembler à un anus ?

Après, qu’on y voit un anus, un croissant, ou un chouchou, on peut quand même trouver ce genre de sacs à main jolis. Si cette tendance vous tente mais que vous ne supporteriez pas qu’on compare votre nouvel accessoire favoris à un nunus dilaté, vous pouvez tout aussi bien vous tourner vers d’autres teintes que les tons chair censées évoquer ladite viennoiserie.

4 sacs en forme de croissant qui ne ressemblent pas à un anus

Sac porté épaule forme croissant avec poignée froncée, Glamorous, 30,99€.

Sac porté épaule froncé à design croissant, Ego, 20,99€.

Sac porté épaule froncé style croissant en polyester recyclé, Mango, 14,95€.

Sac en satin noué en forme de croissant, Topshop, 11,95€.

