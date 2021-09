Ce masque vert gagne en popularité sur Instagram… pour des effets mensongers !

Vous avez peut-être vu passer des vidéos impressionnantes d’avant/après un mystérieux masque vert en stick. Petit conseil : même si ça donne envie, ne l’achetez pas !

Sur TikTok et Instagram, de nombreuses personnes testent des produits de beauté et partagent leurs tops et leurs flops directement avec leur communauté. Une initiative qui nous permet à toutes de savoir si certains produits fonctionnent vraiment aussi bien que les marques le disent !

Depuis quelques temps, un mystérieux masque vert en stick aux effets très impressionnants a commencé à envahir nos feeds.

Entre vidéos coup de poing de mauvaise qualité et résultats ultra photoshoppés, ça a vraiment tout d’une arnaque…

Guess what ? Ça l’est.

Les résultats discutables du Green Mask Stick

Commençons par les promesses.

Sur les vidéos mises en ligne par la marque Meidán qui commercialise le fameux Green Mask Stick, quelques minutes après application du produit blanchâtre sur la peau, des points noirs très visibles (sympa si vous lisez ce papier de bon matin) commencent à sortir.

Une fois le produit essuyé avec un simple mouchoir, la peau est tout de suite floutée ; ce qui est le plus étonnant, c’est qu’elle est totalement dénuée d’imperfections !

Vous l’aurez compris, c’est totalement faux. Cet effet n’est absolument pas celui obtenu par le masque mais bien par un filtre apposé sur le visage de la personne filmée.

Un subterfuge qui n’a rien de plaisant : sous ces centaines de vidéos publiées sur les réseaux se cache une arnaque bien menée qui, à grands coups de superlatifs, essaie de faire flancher celles et ceux qui ont des difficultés à vaincre certains problèmes de peau comme l’acné ou les points noirs.

Ou comment capitaliser sur les insécurités des gens…

Pourquoi le Green Mask Stick donne-t-il des résultats impossibles ?

Tout simplement parce que même si on a envie d’y croire, il n’existe pas de produit miracle permettant d’obtenir des résultats aussi rapidement !

Certes, ce masque dispose d’actifs indiscutables pour combattre l’acné et les points noirs comme le thé vert ou encore l’argile, mais en aucun cas ces deux éléments ne peuvent balayer les imperfections d’un revers de la main.

Seuls des traitements sur le long terme réussissent à vaincre ce type de problématique lorsqu’ils sont combinés à un bon rythme de sommeil, une alimentation relativement équilibrée et un niveau de stress gérable.

Évidemment, si vous souffrez de troubles hormonaux ou encore d’une acné sévère, il est conseillé d’aller consulter un dermatologue car lui seul pourra vous prescrire le traitement qui vous convient.

Crédits de l’image de une : Instagram : @greenmaskstick.