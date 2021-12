Ce jouet éducatif conseille de… prendre de la coke. Vous avez bien lu.

Chez Walmart, grande chaîne de magasins outre-Atlantique, de petits cactus chantent pour apprendre les langues aux enfants. Mais une surprise se cache dans la version polonaise…

Quelle ne fut pas la surprise de cette grand-mère d’origine polonaise, ayant acheté un jouet éducatif à sa petite-fille de 15 mois, lorsqu’elle entendit le fameux cactus chanter, en polonais :

« Dans ma tête, cinq grammes de cocaïne, pour décoller et tout oublier. »

L’ensemble des paroles évoque « la cocaïne, l’abus de drogue, le suicide, la dépression, le tout dans un langage très peu châtié », nous indique CTV News. Le tout sur une musique assez entraînante, il faut le dire. Un bien beau programme pour les tout-petits !

Comment cette maxime pleine de bon sens (non) a t-elle bien pu arriver dans la bouche d’une peluche éducative ?

Une éducation originale…

C’est Courrier International qui nous rapporte cette histoire incroyable et l’étonnement de cette mamie, choquée à l’écoute de ces paroles. Le jouet avait pour but de familiariser les petits avec l’anglais, l’espagnol et le polonais. Pari réussi !

Après recherches, cette petite phrase, tout sauf adaptée aux jeunes enfants, proviendrait d’un morceau de rap polonais.

Il a l’air fun, non ? (© capture d’écran, YouTube)

La direction de la chaîne de magasins s’est exprimée sur CTV News :

« Ces articles sont vendus par un vendeur tiers. Nous allons retirer ces objets et mener notre enquête. »

Un indice de plus qui prouve bien que les grandes chaînes ne contrôlent ni la qualité des produits vendus, ni les conditions de fabrication. Le cactus chantant, quant à lui, a visiblement été fabriqué en grandes quantités et on pourrait encore le trouver sur les gros sites de vente en ligne — à bon entendeur, pour un cadeau de Noël empoisonné !

Image en une : capture d’écran YouTube