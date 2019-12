Et si tu faisais des dons avec un calendrier de l’avent inversé ?

Salut ma petite biche des neiges !

Ça y est, nous sommes enfin au mois de décembre, et le décompte a commencé auprès de toutes celles et ceux qui, comme moi, sont des zinzins de Noël.

Mon amour pour Noël et les calendriers de l’avent

Si je comprends que l’on puisse être agacée par tout ce tintamarre autour de Noël, personnellement rien ne me rend plus heureuse en hiver que cette période des fêtes.

Ça me rappelle la chance que j’ai d’avoir un toit sur la tête, de manger à ma faim, et d’être entourée par des gens que j’aime et qui m’aiment en retour.

Je savoure cette ambiance de célébration, ces moments passés tous ensemble qui rendent l’hiver moins dur.

J’aime l’odeur du sapin même s’il perd ses épines, les boules à neiges avec des paillettes dedans, et les calendriers de l’avent où je mets des plombes avant de trouver la bonne case du jour.

Et en tant que personne ayant un rapport plutôt sain obsessionnel avec le chocolat*, l’ouverture de mon calendrier de l’avent est d’ailleurs un vrai rituel quotidien et je dévore chaque jour mes petites sucreries avec gratitude.

* Une théorie circule : il existerait des calendriers de l’avent avec autre chose que du chocolat dedans. Mais ça me semble tout bonnement absurde, quel serait l’intérêt ??

Ce que j’aime, c’est avoir rendez-vous tous les jours avec moi-même pour recevoir un tout petit cadeau, en attendant Noël.

Et si en plus de recevoir un peu chaque jour, j’en profitais pour donner aussi ?

Le calendrier de l’avent inversé, qu’est-ce que c’est ?

C’est là qu’intervient le calendrier de l’avent inversé, ou calendrier de l’avent solidaire.

C’est un concept que j’ai vu passer sur le net, il y a déjà plusieurs années et qui m’avait beaucoup plu : tous les jours jusqu’au 25 décembre, tu déposes un objet dans une boîte, à destination de quelqu’un dans le besoin.

À Noël, il ou elle recevra alors une belle boîte pleine de cadeaux utiles, drôles ou réconfortants.

Malgré mon enthousiasme, je n’ai jamais réussi à aller au bout de ce projet ces dernières années. Je ne savais pas à quelle association donner, quoi donner, ou encore comment donner.

Quand j’ai parlé du concept à la rédac lors d’une réunion, tout le monde a semblé super motivé, alors on a décidé de le faire toutes ensemble !

Comment faire un calendrier de l’avent solidaire pour Noël ?

Si l’idée te tente toi aussi, voici quelques conseils pour te lancer.

Tout d’abord, le choix de ton asso est important.

Tu dois cibler une structure qui voudra bien de ton don un peu particulier : certaines ont des périodes de collecte bien spécifiques, d’autres ne prendront que certains types de dons (alimentaires, objets du quotidien…).

Assure-toi bien en amont que l’association que tu as choisi est pertinente pour ton projet, et n’hésite pas à les appeler pour leur demander des informations.

Ensuite, je te conseille de te munir d’une grosse boîte dans laquelle tu déposeras tous tes cadeaux.

Ça peut être une boîte de récup’ que tu peux customiser si tu le souhaites, ou une que tu achètes spécialement pour l’occasion.

Si tu n’as vraiment pas de boîte sous la main, tu peux aussi opter pour l’option sac en toile, par exemple.

La sélection de tes objets va dépendre, comme je te disais plus haut, de ton choix d’association.

Si tu sais à qui reviendront tes cadeaux (femmes en foyer, personnes sans domicile fixe, migrants, enfants…) tu pourras plus facilement te mettre à leur place et deviner ce qui pourrait leur faire plaisir ou ce dont ils auraient besoin.

En 2018, l’association Entourage, qui lutte contre l’exclusion des personnes SDF, a organisé son propre calendrier de l’avent, en partenariat avec WANTED, une communauté d’entraide que tu peux retrouver sur Facebook.

À cette occasion, ils avaient listé quelques cadeaux chouettes et utiles à destination des personnes sans-abri.

Je t’ai retranscrit leur liste, que tu peux retrouver sur leur site :

Un livre

Une paire de chaussettes

Des tickets de métro

Des chocolats

Un jouet

Un jeu de carte

Une BD

Un poème

Des produits d’hygiène (savons, coupe-ongle)

Des gants

Un bonnet

Une écharpe

Une place de ciné

Une petite lampe de poche

Des petits échantillons de parfum

Un carnet et un stylo

Beaucoup de chaleur humaine

Pour ne pas oublier tes dons quotidiens, tu peux, par exemple, le faire en même temps que tu ouvres la case de ton propre calendrier de l’avent, si tu en as un.

Il ne te restera plus qu’à aller déposer après Noël ta boîte pleine de trésors, auprès de l’asso que tu auras choisie.

Le calendrier de l’avent solidaire de la rédac

Tu pourras suivre l’avancée de notre calendrier inversé dans le vlog, le dimanche du Youtube. Tous les jours de la semaine, une membre de l’équipe viendra déposer un objet de son choix. On a toutes super hâte de voir cette boîte bien remplie !

N’hésite pas, si l’idée te plaît, à créer ton propre calendrier de l’avent inversé, et à partager tout ça sur Instagram avec le hashtag #madmoiZelleArmy.

Et toi, tu connaissais le calendrier de l’avent solidaire ? Tu en as déjà fait un ? Raconte-moi tout en commentaire !

