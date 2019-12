8 calendriers de l’Avent différents, qui changent du chocolat

Publié le 24 octobre 2019

Personnellement, j’aime bof Noël.

J’aime bof Noël, et j’aime bof les Calendriers de l’Avent. Mais l’année dernière, ma maman m’a confectionné un Calendrier de l’Avent en origami avec tout sauf de la bouffe chaque jour.

Et j’ai adoré !

Sélection de Calendriers de l’Avent atypiques pour Noël

Elle avait utilisé une guirlande à pinces avec des led, et avait accroché un origami à chaque pince, et chaque pliage était d’une forme différente pour chaque jour.

C’était chouette, et c’était sympa pour la déco de mon petit studio étudiant. Et surtout c’était cool d’avoir autre chose que des chocolats à bouffer tous les matins.

Si toi aussi tu en as marre des Calendriers de l’Avent classiques et qui te donnent des gaz bien avant la dinde et le foie gras, voici une sélection pour toi !

Calendriers de l’Avent à composer soi-même pour Noël

Ce calendrier à composer soi-même m’a tapé dans l’œil, je le trouve parfait pour un petit cadeau avant l’heure pour un petit cousin, ou une petite sœur.

Et puis le bois, on adore.

Calendrier de l’Avent train à composer soi-même, 34,90€

La toile de jute, ça fait pas rêver dit comme ça.

Mais quand elle prend la forme de mignonnes petites bourses, en lin naturel, dans lesquelles mettre bijoux, pièces, bonbons (de temps en temps), et petits objets divers…

Je tombe sous le charme !

Calendrier de l’Avent toile de jute, rouge ou bleu, 9,28€

Calendriers de l’Avent à manger pour Noël (mais sans chocolat)

Si comme moi tu n’es pas fan de chocolat (hé oui ça existe), voici deux idées de Calendriers de l’Avent pour les fans de bières et de terroir.

L’un est rempli de bières artisanales brassées pour toi et dont 4 sont personnalisables.

L’autre est bourré de gourmandises sucrées ou salées, comme du Salidou, des courgettes chèvre miel à tartiner, de la moutarde en grains, du thé, des amandes… J’en passe et des meilleurs.

J’ai l’eau à la bouche.

Calendrier de l’Avent des bières

Calendrier de l’Avent Ma Bière Artisanale, 69,90€

Calendrier de l’Avent gourmand

Calendrier de l’Avent Cube des Terroirs de France, 34,95€

Calendrier de l’Avent du rhum

Calendrier de l’Avent 24 days of rum, 80€

Calendriers de l’Avent Funko pop pour Noël

J’avoue être toujours assez attendrie à la vue des figurines Funko pop, et là ce sont des mini figurines, ce qui les rend encore plus mignonnes.

Et il y en a 24, ça fait quand même 24 vrais cadeaux en attendant le 25 décembre !

Calendrier de l’Avent Marvel Funko, 59,99€

Calendrier de l’Avent figurines Harry Potter, 59,99€

Calendrier d’Après Noël

Je ne connaissais pas le concept du Calendrier d’Après Noël, pour faire durer le plaisir après le 25 décembre.

Celui-ci est tout mignon, et contient :

Fleur de bain rose

Sels de bain aux baies d’hiver

Lait corporel aux baies d’hiver

Baume à lèvres vanille

Crème pour les mains aux baies d’hiver

2 x limes à ongles

Baume à lèvres à la cerise

Crème pour le corps aux fruits d’hiver

Sels de bain à la vanille

Boule de bain effervescente vanille & baies d’hiver

Pour 12 jours d’après Noël cocooning !

Calendrier de l’Après Noël beauté, 16,95€

Si ton choix porte plutôt sur des Calendriers de l’Avent beauté, je t’invite à aller jeter un œil à l’article de Lucie sur le sujet !

