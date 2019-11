La collection non-genrée de Bilal Hassani est sortie chez Jennyfer

Mise à jour du 29 novembre 2019

Ça y est, tu peux enfin te procurer les fruits de la collaboration DCM Jennyfer (Don’t Call me Jennyfer) x Bilal Hassani !

Cette collection est non-genrée, s’appelle Two Spirits et c’est la toute première de Bilal.

Two Spirits, la collection non-genrée de Bilal Hassani

Bilal a révélé dans un communiqué de presse qu’au départ, sa collaboration avec Jennyfer devait uniquement résulter en un sac.

Et puis finalement, le projet s’est transformé en toute une collection dans laquelle tu peux trouver bonnets, chaussettes, bombers, blazers, pantalons…

Il y a même des sneakers à plateformes qui, d’après Bilal, sont plus accessibles à tout le monde que les talons.

Les dominantes de la collection sont le vert menthe, le rose poudré et le noir. Il y a des pièces au style affirmé et assez élégantes, et d’autres plus comfy et chill.

Notamment l’ensemble en peau de pêche qui évoque à Bilal le film Lolita malgré moi.

Sac à main La triade, 17,99€ / Pantalon Barrio, 25,99€ / Ensemble Regina George, sweat 24,99€ et jogging 19,99€

Bilal explique son inspiration derrière sa collection Jennyfer

Bilal explique l’origine du logo de cette collection Two Spirits :

C’est le symbole de Mercure, qui est la planète dominante de mon signe astro (je suis Vierge) : c’est donc un clin d’œil, comme « Bonjour Paris » imprimé sur deux t-shirts ou « 99 », mon année de naissance. D’autre part en astrologie, Mercure est la planète de la communication et de l’intuition, des valeurs qui me sont chères. C’est une référence aux deux aspects de ma personnalité, l’un très show, sur scène et sur les réseaux, et l’autre super chill, avec mes amis et amies et ma mère, le week-end…

T-shirt Fais Belec, 14,99€ / Bomber 90’s Superstar, 39,99€ / T-shirt So Sparkdise, 29,99€

Comme pour beaucoup de collections non-genrées, Bilal a décidé de rester relativement neutre. Mais ça fait plaisir de voir qu’il y a du rose, et même un petit sac vernis.

La collection est entièrement disponible dès aujaurd’hui, en magasin et en ligne.

Alors, c’est quoi ta pièce préférée de la collection ?! Retrouve-la entièrement sur l’e-shop de Jennyfer et en magasin !

Publié le 24 octobre 2019

Bilal Hassani a annoncé sur son compte Twitter qu’il préparait une collection en collaboration avec Jennyfer !

Après tout, le récent motto de la marque est de briser les stéréotypes. Alors qui de mieux que Bilal pour en être le nouveau visage ?

Bilal Hassani prépare une collaboration avec Jennyfer

Après Léna Situations, c’est autour de Bilal de passer chez Jennyfer.

La marque a fait appel au chanteur et youtubeur pour une collection qui s’intitule visiblement Two Spirits et s’annonce plutôt intéressante…

TWO SPIRITS @Brand_Jennyfer x Bilal Hassani COMING SOON…👁 pic.twitter.com/i8yiYrD3hn — Bilal Hassani (@iambilalhassani) October 23, 2019

La collection de Bilal Hassani pour Jennyfer

Je n’ai pas plus d’informations à te donner pour l’instant, et je te l’accorde, la photo n’en dit pas beaucoup… Quoique, j’aperçois une chaussure à talon aiguille…

VA-T-ON AVOIR DES TALONS AGUILLES DANS UN RAYON HOMME d’une boutique de grande distribution ?

Bilal est-il le sauveur ? L’élu ? Le Jésus de la mode masculine française ? J’en ai bien l’impression.

Je m’emballe. En fait, la collection sera non-genrée, comme Bilal l’indique dans son dernier vlog. Ce qui est encore mieux, finalement.

Je te tiens au courant dès que j’ai plus de visuels, mais entre toi et moi, je sens que ça va être le feu.

À ton avis, il y aura quoi dans la collection de Bilal chez Jennyfer ? Quelles sont tes attentes personnelles ?

