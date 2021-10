Bien trop bourré, un mec porté disparu a participé à sa propre recherche

Comme a dit un jour un grand sage : « l’alcool c’est pas de l’eau ». Le protagoniste de cette histoire aurait dû s’en souvenir.

Sans alcool, la mission de recherche est plus folle. Enfin, non, pas du tout, puisqu’elle n’a pas lieu. Mais du coup, cette formidable anecdote non plus.

En Turquie, un homme a rejoint une mission de recherche pour une personne disparue, sauf que la personne en question… c’était lui ! Ses amis avaient lancé l’alerte car, après avoir bu trop de « grenadine » avec ses copains, l’homme s’était éloigné dans la forêt et n’est pas revenu.

Selon NTV, une chaîne d’informations turque, un grand groupes de volontaires s’est formé pour le retrouver. Soudain, quand tout le monde criait son prénom, Mutlu, ce dernier s’est exclamé :

« Qui cherchons-nous ? Je suis là. »

Il a ensuite été escorté chez lui, en sécurité, avec une bonne GDB garantie le lendemain (GDB c’est pour « gueule de bois », apparement c’est une expression qui se dit). On ne sait pas si l’homme a dû payer une amende pour tout ce monde mobilisé…

Twitter – @vaziyetcomtr – L’homme « disparu » au milieu de policiers

Même sans alcool… la search party est plus folle

Il se trouve que cette mésaventure n’est pas inédite. En 2012, une touriste en Islande avait elle aussi découvert que c’était elle qu’on cherchait en participant à une « search party » en montagne ! Cela s’est passé dans une région volcanique à côté du canyon Eidgja, un lieu assez fréquenté par des personnes du monde entier.

La femme faisait partie d’un groupe de marcheurs qui venait découvrir la région. D’après le chauffeur de leur bus, elle n’était pas revenue après la visite. Mais si : elle avait juste changé de vêtements…

Alors évidemment, ne buvez pas au point de vous chercher vous-même dans une forêt, car l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ! Et puis vérifiez bien si votre groupe de touristes ne vous cherche pas vous avant de crier votre propre prénom dans les montagnes d’Islande…

Crédit photo : Unsplash – Thom Masat