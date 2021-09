L’OMS a une reco drastique contre les ravages de l’alcool : doubler les taxes

Une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé évoque une piste pour diminuer les cas de cancers liés à la consommation d’alcool. La solution ? Taxer plus. Beaucoup plus.

Selon une nouvelle étude présentée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on recense 4,8 millions de nouveaux cas de cancer chaque année en Europe. Plus d’un million d’entre eux sont « liés à » la consommation d’alcool, qui peut causer sept types de cancers différents. Et ce ne sont pas les seuls risques : il y a également les troubles cardiovasculaires, la cirrhose, la dépendance…

Pour contrer ces résultats, l’OMS a une piste drastique : elle recommande de doubler les taxes sur l’alcool, ce qui permettrait d’éviter environ 5.000 cancers par an.

Une taxation trop faible en Europe

Selon l’OMS, la taxation sur l’alcool en Europe est pour l’instant trop faible — elle s’élève à 578,80 € par hectolitre d’alcool pur en France.

La revue scientifique The Lancet a publié une modélisation de l’étude expliquant qu’un peu moins de 6% des nouveaux cas de cancers liés à l’alcool pourraient être évités si la taxe sur l’alcool était doublée — cela représente tout de même 10.700 cas et 4850 morts.

4,2% des cancers de l’année 2020 en Europe ont été estimés causés par l’alcool, selon The Lancet. De plus, la Russie, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les pays où l’impact de ce changement fiscal serait le plus important.

Les cancers concernés, si cette mesure était appliquée, seraient notamment les cancers du sein (1.000 décès par an) et les cancers colorectaux (1.700 décès par an).

À lire aussi : Et si l’alcool vous rendait tout rouge à cause d’une mutation génétique ?

Crédit photo : Pexels – Monstera