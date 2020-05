Le bermuda est la tendance montante de l’été 2020

Le bermuda était très présent pendant la Fashion Week printemps/été 2020, comme je t’en parlais dans les tendances de la saison !

Le bermuda, c’est un peu plus court qu’un pantacourt et un peu plus long qu’un short. À ne pas confondre avec le corsaire, qui descend jusqu’en bas du genou et qui est toujours très ajusté.

Le bermuda détrône le short cet été 2020

Le bermuda connait de nombreuses déclinaisons : moulant, large, droit, casual, chic…

Pendant la Fashion Week du printemps/été 2010 donc, il était la plupart du temps porté avec un blazer, parfois oversize.





Si je te dis bermuda, tu penses peut-être rapidement à une pièce pour homme portée en vacances avec une chemise fluide et des savates, ou avec un polo et une paire de derbies pour les plus BCBG.

Bien sûr, le bermuda pour femme existait déjà avant cette année, mais je n’ai jamais trouvé sa coupe très flatteuse.

Cependant, l’avantage avec le fait qu’une pièce devienne une mode, c’est qu’il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de styles, et beaucoup plus de chances d’être séduite et de trouver son bonheur !

Où trouver un joli bermuda pour l’été

C’est pourquoi je t’ai créé une petite sélection de bermudas, si tu es curieuse de savoir ce qui se fait en ce moment.

Bermuda grande taille, LaRedoute, 10,79€

Bermuda blanc ajusté, Gémo, 12,99€

Bermuda noir, LaRedoute, 15,99€

Bermuda en jean, ASOS, 25,99€

Comment porter le bermuda, tendance de l’été 2020

Et pour t’aider à visualiser les styles que tu pourrais créer avec ton bermuda, voici quelques street styles pour t’inspirer plein de looks différents, de chic à sporty en passant par casual et même romantique !

Alors, qu’est-ce que ça t’inspire, cette tendance bermuda ?

