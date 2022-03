Aromates, fleurs et nourriture pour abeilles : voici quoi planter dans vos jardinières

Il fait beau, les oiseaux chantent : c’est le retour du printemps ! C’est le moment de transformer vos rebords de fenêtre en mini jardin avec quelques graines et une ou deux jardinières.

Vous aussi, vous rêvez d’une serre tropicale mais vous n’avez qu’un médiocre rebord de fenêtre pour profiter des premiers rayons du soleil ? Vous n’êtes pas seule. Mais heureusement, voilà de quoi mettre les mains dans la terre et verdir un petit peu votre façade avec ces quelques idées de plantes et fleurs qui poussent au printemps, aussi bien en pleine terre qu’en jardinière.

Au printemps, vous pouvez planter des plantes, fleurs et autres aromates de deux manières différentes. En semis, c’est à dire en plantant des graines dans des petits contenants, avant de les rempoter une fois qu’elles auront germé, ou directement en terre, en achetant des plantes et fleures déjà prêtes à empoter dans une jardinerie. Pour les semis, je vous laisse en compagnie de cet excellent tuto :

Des aromates pour assaisonner vos plats

Fin mars, début avril, c’est le moment de semer du basilic. Ça sent bon, ça pousse bien, et vous pourrez aromatiser vos plats avec : le rêve.

Pour pouvoir avoir des beaux pieds de Basilic, semez vos graines dans un ou plusieurs pots faciles à garder en intérieur et placez le tout derrière une fenêtre, bien exposé au soleil. Quand vos graines auront germé, au mois de mai, vous pourrez sortir votre pot ou bien le replanter en jardinière !

C’est aussi la saison de la ciboulette, qui est encore plus facile à gérer que le basilic : vous pouvez planter les graines directement dans votre jardinière ou dans votre petit pot, et roulez jeunes pousses.

Markus Spiske / Unsplash

Des fleurs et plantes mellifères pour les abeilles

On le sait, la disparition des abeilles est un vrai problème pour la biodiversité. Dans les villes notamment, les plantes mellifères se font rares et contribuent à l’absence des insectes butineurs pourtant si importants pour l’équilibre de notre environnement. Mais saviez-vous que vos jardinières et autres plantes de balcon peuvent aider à leur survie ?

Le lierre grimpant, pratique et bon pour les abeilles

Si vous en voyez partout, c’est parce qu’il pousse presque tout seul : le lierre grimpant ne donnera pas seulement l’air romantique au moindre mètre carré de façade, il est aussi bon pour les abeilles ! En massif (pour les chanceuses dotées d’un jardin) il deviendra un vrai puit de biodiversité. Et sur un rebord de fenêtre, sa floraison offrira de quoi manger aux abeilles de septembre à octobre ou novembre selon les régions, à une période où il ne reste plus beaucoup de fleurs aux alentours.

Il s’achète un peu partout, se plante directement en pot, pousse quelle que soit votre exposition au soleil, ne coûte pas très cher, et nécessite peu d’entretien. C’est tout bénef !

Pexels / Lumn

Les capucines, fleurs comestibles et mellifères

Dès le mois d’avril, vous pouvez planter des semis de Capucine. Ses charmantes feuilles arrondies s’ornent de fleurs oranges dès le mois de mai, et seront du meilleur effet sur un balcon ! Par ailleurs, elles nourriront les abeilles mais aussi vous-même : toute la capucine est comestible, et il paraît que ses feuilles se mangent en salade (et piquent un peu), tandis que la fleur ornera tous vos plats.

À planter en terre et en extérieur en mai, une fois les derniers froids passés, et en plein soleil.

Fleur de capucine, Magda Ehlers / Pexels

L’ail des ours, beau et bon

Si votre balcon est semi-ombragé, vous pouvez plutôt planter de l’ail des ours directement en jardinière : ça sent bon, et ses feuilles vertes font une excellente herbe aromatique avec laquelle vous pouvez faire du pesto, et ça nourrit les abeilles et autres pollinisateurs dès ses fleurs au mois de mai !

Ail des ours sur la chaîne Le Chemin de la Nature / Capture d’écran Youtube

De la lavande, ou fleurs colorées

Aux chanceuses qui ont des fenêtres ou des balcons très ensoleillés , c’est le moment de planter de la lavande ! Selon la variété que vous choisirez, sa floraison commencera entre mai et juin et embaumera votre vue d’un parfum de vacances.

En jardinière, pensez à la planter dans un bac ayant au moins 30 centimètres de profondeur, et à bien drainer la terre : la plane supporte mal l’humidité, alors videz bien vos soucoupes après arrosage !

Joyce Toh / Pexels

Pour celles qui ont envie de couleur mais qui ont moins d’exposition au soleil, sachez que la période est aussi propice à planter des pervenches, une jolie fleur d’ombre qui vit très bien en pot. Sa floraison dure jusqu’en juin, mais ses feuilles vertes dureront plus longtemps.

À lire aussi : 7 plantes faciles d’entretien pour verdir ton chez toi