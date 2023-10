Voici ENFIN le livre parfait pour parler d’intimité à vos enfants !

Il existe enfin un livre jeunesse pour parler d’intimité sans tabou et sans gêne avec les enfants, et bien évidemment, il est signé de la plume d’Anna Roy !

Qui ne s’est pas retrouvée complètement désarmée face aux questions de son enfant, allant de « comment on fait les bébés » à « pourquoi mon zizi est tout dur quand je le touche » ? Oui, parfois, ce n’est pas facile de répondre à ces questions. Tabou, gêne, malaise, analyse de son propre rapport à l’intimité… Nombreuses sont les raisons qui peuvent nous mettre mal à l’aise face aux questions pourtant toutes légitimes de nos héritiers.

Mais heureusement, Anna Roy, illustre sage-femme qu’on ne présente plus, accompagnée du talent graphique de Mademoiselle Caroline, vient de publier le parfait livre Tout sur les zézettes et les zizis aux éditions Flammarion Jeunesse.

« Tout sur les zézettes et les zizis », pour parler intimité sans tabou

On va parler ici de ce qui gêne parfois, de ce qui fait rire souvent, de ce dont on n’ose pas parler, bref de ce qui est tabou dans notre société.

C’est ainsi que débute Tout sur les zézettes et les zizis. Une introduction qui pose tout de suite les bases : ce livre est à destination des plus petits — à partir de 6 ans — de celles et ceux qui se posent des questions sur leur corps, et qui ont besoin de réponses pour se construire sereinement.

Bien connaître son corps dès le plus jeune âge permet aux futurs adultes de se respecter et de respecter les autres. Consentement, intimité, vrais noms des organes reproducteurs et des parties intimes, différences entre les sexes féminins et masculins… Savoir tout cela permet une construction saine de l’enfant, et lui permet d’être bien dans sa peau et dans son corps.

Tout sur les zézettes et les zizis – Anna Roy / Mademoiselle Caroline

Anna Roy, autrice du livre, explique comment et pourquoi il faut parler d’intimité aux enfants, autrement :

C’est un sujet sérieux, donc on en parle simplement avec les mots précis. Les enfants n’ont aucune gêne à en parler. Ce sont souvent les adultes qui se trouvent les plus désemparés par leurs questions. Le livre est destiné à ouvrir le dialogue et faire circuler l’information. Enfin, il était important pour moi, en tant que sage-femme, de parler de consentement et de dire aux enfants : votre corps vous appartient absolument et totalement et personne ne peut le toucher sans votre approbation.

Un livre d’utilité publique en somme, qui devrait être distribué dans les écoles, et ce, dès le CP !

