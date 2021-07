Army of Thieves saura-t-il compenser la nullité d’Army of the Dead ?

On a beau avoir souffert au visionnage d’Army of the Dead, force est d’avouer que la bande-annonce de son préquel, Army of Thieves, donne presque envie de repartir pour un tour…

Le navet qui mêle zombies et braquage à Las Vegas connaît déjà une nouvelle vie. Netflix a révélé le trailer du préquel d’Army of the Dead (sorti en mai 2021), intitulé Army of Thieves.

On peut pas dire que la bande de Zack Snyder nous avait manqué… quoique ?

Army of the Dead est déjà une saga, que vous le vouliez ou non

Rappelez-vous : Army of the Dead, c’est ce film Netflix nous présentant pendant deux heures et demie (!!!) un groupe de mercenaires tentant de récupérer le coffre-fort d’un casino de Las Vegas. Oui, un film de braquage classique, me direz-vous…

Sauf que cette fois, la ville de tous les péchés est infestée de zombies et les autorités américaines s’apprêtent à bombarder l’endroit pour éradiquer les morts-vivants. Le casse du siècle doit donc se faire avec un sens du timing très précis.

Bon, on ne va pas se mentir, on n’a pas adoré ce film. Il cumulait un nombre incalculable de défauts : manque d’originalité, incohérences visuelles et scénaristiques, des images floues… et surtout des tas de questions laissées sans réponses. C’est un peu trop facile de dire à son public que les mystères du scénario seront éclairés dans le reste de la saga, non ?

Eh oui : qu’on ait aimé ou pas, notre sort est déjà décidé. Zack Snyder, le créateur, réalisateur, co-scénariste, directeur de la photographie d’Army of the Dead (auquel on doit aussi le génialissime Dawn of the Dead et le beaucoup moins génial Batman v Superman), a prévenu dès le début : ce sera une trilogie. En plus de ce film, il y aura une série animée Army of the Dead: Lost Vegas et un long-métrage préquel, Army of Thieves.

Nous y voilà.

Exit les zombies, exit Zack Snyder pour Army of Thieves

x

Comme déjà annoncé, ce film retrace l’histoire de l’Allemand Ludwig Dieter, six ans avant les événements d’Army of the Dead. Le monde est encore aux prémices de l’invasion des zombies, Ludwig Dieter se fait déjà la main sur les coffres-forts et il est repéré par une femme qui va lui proposer un casse.

Cette fois, on nous promet un peu moins de morts-vivants, donc, mais toujours une belle brochette de personnages hauts en couleur pour accompagner le braqueur dans son aventure.

Le film nous fera voyager entre Londres et Paris. Pour le reste, sans trop nous dire de quoi il en retourne, la bande-annonce suggère que tous les éléments du braquage musclé sont là : les flingues, les cascades, les voitures qui crissent, les engrenages des coffres-forts et la moula à foison. Et franchement, c’est le kif.

Bizarrement, on aurait presque envie de se laisser tenter pour du rab de la soupe imaginée par Zack Snyder… Quand on retire les zombies de l’équation, on se dit qu’il y a des chances pour que ça gagne en crédibilité (quoique) et que ça parte un peu moins dans tous les sens.

En plus, cette fois, ce n’est plus Snyder qui est aux manettes de la réalisation mais… Matthias Schweighöfer. Autrement dit, celui qui incarne Ludwig Dieter dans les deux films !

Niveau casting, quelques surprises nous font plaisir. Aux côtés de Matthias Schweighöfer, on aura la joie de retrouver Nathalie Emmanuel qui incarnait Missandei, la conseillère de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Et sorti de nulle part, on aperçoit Jonathan Cohen dans le trailer, cocorico ! Étonnant de le voir dans un tel environnement — bon bien sûr, on n’oublie pas que ce n’est pas juste un film de braquage et qu’il y a une bonne dose d’humour qui va avec, alors pourquoi pas ?

On ne sait pas si c’est un petit côté maso, un amour pour le mood Netflix & Chill ou tout simplement du mauvais goût en matière de cinéma mais finalement, ça donne presque envie, tout ça. Dans tous les cas, il ne faut pas être trop pressé pour découvrir Army of Thieves parce que Netflix nous donne sa réplique préférée à la fin du trailer : Coming soon.

À bientôt alors.

