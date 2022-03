Appelez-le Lewis Hamilton-Larbalestier : le pilote ajoute le nom de sa mère à son patronyme !

Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a annoncé vouloir ajouter le nom de sa mère à son patronyme. Houra !

Lewis Hamilton-Larbalestier, ça claque ! Le pilote de Formule 1 Mercedes a annoncé lundi 14 mars vouloir ajouter le nom de sa mère, Carmen Larbalestier, à son patronyme actuel, hérité de son père.

Un bel engagement à saluer

À l’exposition universelle de Dubaï, à quelques jours du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, le pilote a annoncé sa volonté de prendre également le nom de jeune fille de sa mère.

Lewis #Hamilton will seinen Namen ändern und in Zukunft auch den Nachnamen seiner Mutter, Carmen Larbalestier, führen. Dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister ist es wichtig, "dass ihr Name zusammen mit dem Namen Hamilton weitergeführt wird."pic.twitter.com/nVwtShPm05 — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) March 14, 2022 Il a déclaré, sous les acclamations du public :

« Je suis très fier de mon nom de famille. Le nom de ma mère est Larbalestier et je m’apprête à l’ajouter à mon nom. Je ne comprends pas vraiment cette idée selon laquelle une fois qu’un couple se marie, la femme perde son nom, et je veux vraiment que le nom de ma mère perdure avec le nom de Hamilton. »

On ne peut qu’être d’accord avec lui ! Sa mère et son père s’étaient séparés lorsqu’il avait deux ans. Elle s’est alors occupée de lui et a toujours une place importante dans sa vie.

(Compte Instagram/Lewis Hamilton)

Nous sommes d’autant plus conquises par Lewis Hamilton, après cette déclaration. Mais ce n’est pas son premier engagement.

Un sportif aussi impliqué dans Black Lives Matter et auprès de la communauté LGBTI+

Le Britannique a affirmé à plusieurs reprises son soutien au mouvement Black Lives Matter. En septembre 2020 par exemple, au grand prix de Toscane, il portait un T-Shirt sur lequel était inscrit sur le devant :

« Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor. »

Breonna Taylor était une jeune femme noire américaine tuée chez elle en 2020 par des policiers.

En novembre 2021, le champion automobile arborait un casque aux couleurs de la communauté LGBTI+, lors du Grand Prix de F1 en Arabie saoudite — lieu ô combien symbolique. Le magazine Têtu nous rapportait ses déclarations :

« Notre sport a choisi d’être ici et, que ce soit juste ou non, je pense que, pendant que nous sommes là, il est encore important de faire un travail de sensibilisation. […] Je crois que tout le monde devrait avoir les mêmes droits, la liberté d’expression, la liberté de mouvement. »

On aurait bien besoin de plus de sportifs aussi impliqués dans diverses causes et aussi engagés.

Prendre le matronyme : désormais possible en France aussi

En France, le texte permettant pour toute personne de prendre le nom du parent qu’il souhaite à l’âge adulte ou d’accoler un nom supplémentaire au sien — celui du père ou de la mère, ou du co-parent légal, a été définitivement adopté au Parlement le 24 février !

Cette possibilité nouvelle (dont les démarches ont été en fait grandement simplifiées) constitue un ajustement à la réalité. Ce sont bien souvent les femmes qui s’occupent des enfants après une séparation (80% des enfants sont alors en résidence principale chez la mère), comme dans le cas de Lewis Hamilton ! Et c’est un pas de plus vers l’égalité femmes-hommes.

Il ne nous reste plus (si l’envie nous en prend) qu’à faire comme Lewis Hamilton et à prendre le nom que l’on souhaite !

Image en une : © Wikimédia Commons