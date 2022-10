Annie Colère : l’hommage aux militantes pour le droit à l’avortement a sa bande-annonce

Cours d’histoire et hommage aux militantes féministes ayant lutté pour le droit à l’avortement, Annie Colère s’est dévoilé dans une bande-annonce puissante.

C’est l’un des films féministes les plus attendus cette année. Annie Colère rend visible le quotidien des membres du MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception. Ces femmes pratiquaient des avortements dans une perspective d’entraide, de sororité et de partages des savoirs, à l’heure où l’IVG était encore illégale en France. Le film s’est dévoilé dans une bande-annonce.

La bande-annonce de Annie Colère

Une autogestion féminine et féministe

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Film indispensable pour mieux comprendre l’histoire de l’avortement en France mais aussi celle des luttes féministes, le film de la réalisatrice Blandine Lenoir est porté par un très beau casting. Laure Calamy (également à l’affiche de L’Origine du mal, toujours en salles) incarne Annie dans cette plongée au cœur de l’année 1974, en compagnie de Zita Hanrot, India Hair, Damien Chapelle et Yannick Choirat. Le film sortira en salles le 30 novembre.

© Diaphana

Crédit de l’image à la Une : © Diaphana