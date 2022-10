Alexandria Ocasio-Cortez, Joe Biden… : un employé du New York Post publie des titres appelant au meurtre

Le journal conservateur américain a d’abord pensé être victime d’un piratage. Une rapide enquête a révélé qu’il s’agissait en fait d’un membre de ses équipes.

Jeudi 18 octobre, on pouvait lire sur le site et le compte Twitter du New York Post des titres racistes, sexistes et violents, tels que : « Eric Adams est le singe mangeur de poulet frit de NYC » ou « Je vais ordonner à la patrouille frontalière de commencer à massacrer les clandestins ».

Des titres sous forme d’appel au meurtre

Certains appelaient même au meurtre d’autres personnalités politiques, comme la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, ou même le président Joe Biden et son fils Hunter. Les titres étaient présentés comme des citations d’hommes politiques républicains et ne renvoyaient à aucun article. De quoi jeter un peu plus d’huile sur le feu des tensions politiques à la veille des élections législatives de mi-mandat, les fameux « mid-terms », prévues le 8 novembre. Le New York Post a d’abord annoncé avoir été piraté. Plus tard dans la journée, il a révélé dans un communiqué partagé par la presse américaine qu’il s’agissait des actes de l’un de ses employés. Ce dernier aurait été immédiatement renvoyé.

Un contenu « odieux »

Le New York Post a également déclaré avoir pris des « mesures appropriées » et supprimé tous les titres publiés par l’employé rebelle. Mais certaines cibles de ces publications ne comptent pas en rester là. Comme la gouverneure de New York Kathy Hochul, visée par ce titre : « Zeldin : je vais violer et battre la chatte de Hochul ». Zeldin fait référence au républicain Lee Zeldin, l’adversaire de Hochul aux prochaines élections de gouverneur de New York. « Le New York Post doit immédiatement expliquer comment ce contenu répréhensible a été rendu public, a déclaré l’équipe de campagne de Hochul dans un communiqué. Alors que le Post a exprimé très clairement ses préférences dans la course au poste de gouverneur de New York, il n’y a pas de place pour cette rhétorique violente et sexiste dans notre politique. Nous exigeons des réponses. »

Journal conservateur, le New York Post avait appelé à voter pour Donald Trump en 2016. Il a donc eu beau qualifier ces titres de « contenu vil et répréhensible », pour certains, ces titres odieux sont à l’image de ce que le journal publie habituellement. Sur Twitter, le rédacteur en chef de la Une du Huffington Post, Philip Lewis, a écrit : « Je ne vais pas mentir, cela ressemble au NY Post habituel, donc j’ai continué de scroller ». Le rédacteur en chef d’Occupy Democrats, Grant Stern, a fait le même commentaire : « NY Post piraté : la plupart des lecteurs n’ont pas pu faire la différence ». De quoi s’interroger sur la meilleure manière de qualifier la personne à l’origine de ces titres : employé rebelle… ou zélé ?

Visuel de Une : Unsplash / Matthew Guay