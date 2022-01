Agression sexuelle dans la Hype House : le tiktokeur Jack Wright accuse Sienna Mae Gomez d’avoir abusé de lui

Netflix propose une série-documentaire sur la Hype House, ce collectif de tiktokeurs qui créent du contenu ensemble dans une seule et même maison. Et si Sienna Mae Gomez, l’une des plus grandes influenceuses, en est absente, c’est parce qu’elle aurait agressé sexuellement un autre vidéaste.

Sur Netflix, une toute nouvelle émission a fait son apparition le 7 janvier. Elle s’appelle Hype House et se révèle aussi déprimante qu’effarante.

Le programme filme Thomas Petrou, Daisy Keech, Alex Warren, Kouvr Annon, Nikita Dragun, Larray et quelques autres personnalités influentes d’Internet qui mènent ensemble une vie de faste, enfermés dans une maison où le mot d’ordre est simple : créer.

Quoi qu’ils fassent, ils doivent le filmer pour leurs différents réseaux sociaux, afin de satisfaire les algorithmes et demeurer des stars de TikTok et d’Instagram.

Et si l’émission était déjà déprimante elle se recouvre encore d’une couche supplémentaire de glauque avec l’affaire Jack Wright, l’une des figures de proue du collectif, qui accuse l’influenceuse Sienna Mae Gomez, autre membre du collectif, d’agression sexuelle.

Jack Wright accuse Sienna Mae Gomez d’agression sexuelle

Jack Wright, tiktokeur cumulant plusieurs millions d’abonnés, accuse l’influenceuse Sienna Mae Gomez, à la communauté deux fois plus grande que la sienne, de l’avoir agressé sexuellement lors d’une soirée. Il s’est exprimé dans une vidéo YouTube de 17 minutes déjà visionnée par plus de 18 millions de personnes.

Cette vidéo s’intitule What Sienna Mae Did to Me (littéralement Ce que Sienna Mae m’a fait), et l’influenceur y explique l’agression dont il aurait été victime :

« C’est arrivé alors que j’étais inconscient sur le canapé lors d’une fête. Elle s’est mise sur moi, a profité de moi et m’a tripoté. Je suis si content que mes amis soient intervenus pour la mettre loin de moi. »

De graves accusations que Sienna Mae Gomez, 18 ans, nie en bloc, dans un communiqué transmis par son agent :

« Ces allégations sont sans fondement et fausses ; Jack et certains de ses amis espèrent utiliser ce récit et cette vidéo comme pression pour faire croire à leurs mensonges. »

Une affaire absente de la série-documentaire Netflix

Sienna Mae Gomez ayant fait partie du collectif Hype House, elle aurait dû figurer dans la série-documentaire de Netflix.

Seulement, en mai 2021, Jack Wright avait déjà accusé Sienna Gomez d’agression sexuelle dans un post Instagram, avant de retirer ce dernier de ses réseaux, en précisant que cette histoire devait se régler en dehors d’Internet.

Sienna avait ensuite répondu dans une vidéo YouTube, niant toutes les accusations qui pesaient sur elle, et précisant que, contrairement à ce que pensait la Toile, elle n’avait jamais été en couple avec Jack, que leur relation n’avait été qu’amicale, et que le jeune homme avait en effet été agressé sexuellement, mais pas par elle.

Quelles que soient les suites de cette affaire, Sienna Gomez a en tout cas été exclue du tournage de la série-documentaire Hype House, de laquelle elle aurait dû être l’une des figures de proue.

L’affaire n’ayant jamais été mentionnée dans l’émission, il reste à savoir si cette omission relève d’arguments juridiques ou si elle arrangeait bien la plateforme de SVoD.

Mystère, mystère.

