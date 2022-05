Adèle Haenel boycotte l’industrie du cinéma, sauf les jeunes cinéastes et Céline Sciamma

Dans un entretien accordé au journal italien Il manifesto, l’actrice française a assuré qu’elle ne tournerait plus qu’avec des réalisateurs hors de l’industrie du film.

En tournée promotionnelle pour présenter la pièce de théâtre L’étang de Gisèle Vienne dans laquelle elle joue actuellement, Adèle Haenel en a profité pour exprimer ses choix de carrière futurs, dans les colonnes de la revue politique Il Manifesto.

Une nouvelle carrière loin de l’industrie cinématographique

Epuisée et victime du sexisme qui maltraite l’industrie cinématographique, la comédienne fait une annonce fracassante : désormais, elle consacrera sa carrière au théâtre, aux films de jeunes cinéastes, et au cinéma de son amie Céline Sciamma. L’actrice donne quelques précisions sur ce qui motivera ses prochains choix de carrière :

« Il ne s’agit pas de choisir en fonction du sujet, du thème. Il s’agit de redéfinir la réalité, de remettre en question notre perception comme le fait Gisèle [Vienne]. La forme et le sens coïncident. »

© atelier de production

La « résistante » du cinéma français

Adèle Haenel fait figure de résistante dans le milieu cinématographique français. Rappelez-vous lors de la cérémonie des Césars en 2020, l’actrice avait quitté la salle en signe de protestation lorsque Roman Polanski avait été sacré meilleur réalisateur pour J’accuse, alors qu’il est accusé de viols et d’agressions sexuelles depuis plusieurs années, et qu’il a été même condamné pour des rapports illégaux avec une mineure en 1977.

En 2019, avec courage, l’actrice brisait même l’omerta autour des violences faites aux femmes dans le milieu du cinéma français, dans une interview accordée à Mediapart. Dans cet entretien, Adèle Haenel n’hésitait pas à accuser de harcèlements et d’agressions sexuelles le réalisateur Christophe Ruggia.

Tourner avec des femmes aux visions singulières et féminines

La comédienne souhaite aujourd’hui sortir des sentiers battus, sexistes et violents de l’industrie cinématographique afin de tracer son propre chemin artistique.

« Il existe beaucoup d’artistes qui veulent faire des films d’une autre manière, dans une autre économie, avec un autre type de représentation, avec d’autres corps. Je pourrais faire partie de ce cinéma, si cela arrive »

Adèle Haenel précise même qu’elle apprécie les visions singulières et féminines d’Alice Diop et Paypal Kapadia dont les films Nous et Tout une nuit sans savoir l’ont beaucoup marquée. Pour le moment, l’actrice préfère se consacrer à sa carrière sur les planches, notamment aux côtés de Gisèle Vienne, chorégraphe et metteuse en scène.

Image en Une : © Les Films du Worso