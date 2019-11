Adèle Haenel porte plainte contre Christophe Ruggia

Le 3 novembre 2019

Je me suis sentie si sale à l’époque, j’avais tellement honte, je ne pouvais en parler à personne, je pensais que c’était de ma faute.

Ces mots d’Adèle Haenel résonneront chez bien des victimes de violences sexuelles.

L’actrice dit elle aussi #MeToo (#MoiAussi), dans un article de Médiapart — qui a enquêté pendant 7 mois sur le sujet.

Christophe Ruggia, le réalisateur des Diables, le 1er film d’Adèle Haenel, l’aurait selon elle harcelée sexuellement et attouchée, alors qu’elle avait entre 12 et 15 ans.

Je ne peux que te conseiller la lecture du dossier très complet consacré par Médiapart à cette affaire : #MeToo dans le cinéma: l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou.

L’actrice y parle de Christophe Ruggia, qui l’a coachée pour Les Diables et accompagnée autour du monde pour la tournée promotionnelle du film.

Elle y raconte ce qu’elle a vécu :

[…] l’actrice dénonce « l’emprise » importante du cinéaste lors du tournage du film Les Diables, puis un « harcèlement sexuel permanent », des « attouchements » répétés sur les « cuisses » et « le torse », des « baisers forcés dans le cou », qui auraient eu lieu dans l’appartement du réalisateur et lors de plusieurs festivals internationaux. […]

D’après son récit, le cinéaste « procédait toujours de la même façon » : « des Fingers au chocolat blanc et de l’Orangina » posés sur la petite table du salon, puis une conversation durant laquelle « il dérapait », avec des gestes qui « petit à petit, prenaient de plus en plus de place ».

Les souvenirs d’Adèle Haenel sont précis :

« Je m’asseyais toujours sur le canapé et lui en face dans le fauteuil, puis il venait sur le canapé, me collait, m’embrassait dans le cou, sentait mes cheveux, me caressait la cuisse en descendant vers mon sexe, commençait à passer sa main sous mon T-shirt vers la poitrine.

Il était excité, je le repoussais mais ça ne suffisait pas, il fallait toujours que je change de place. »

D’abord à l’autre extrémité du canapé, puis debout vers la fenêtre, « l’air de rien », ensuite assise sur le fauteuil.

Et « comme il me suivait, je finissais par m’asseoir sur le repose-pied qui était si petit qu’il ne pouvait pas venir près de moi », détaille-t-elle.

Pour l’actrice, il est clair qu’« il cherchait à avoir des relations sexuelles avec [elle] ».