Accusé de viols, Nicolas Hulot attaque en premier pour qu’on ne puisse pas l’interroger sur le fond

Nicolas Hulot, ancien ministre de l’Environnement et animateur de l’émission Ushuaïa, a devancé des révélations concernant des accusations de viol et d’agressions sexuelles. Une stratégie efficace ?

Il est venu se défendre et clamer son innocence, alors même que l’enquête d’Envoyé Spécial le concernant n’est pas encore diffusée.

Au moins quatre femmes accusent Nicolas Hulot d’agressions sexuelles et de viol pour des faits aujourd’hui prescrits.

Sur la chaîne BFM, au micro de Bruce Toussaint, le journaliste et homme politique connu pour son engagement en faveur de l’écologie, a annoncé son retrait de la vie publique et a dénoncé des « affirmations mensongères ».

Il a ironisé :

« Je sais que j’ai un physique très ingrat, donc seule la contrainte me permet de vivre des histoires d’amour »

Avant d’affirmer, « plus sérieusement », qu’il n’avait jamais « séduit par contrainte ».

On se passera des plaisanteries sur le viol, ainsi que de la pseudo-laideur de ceux qui les commettent, un lieu commun dangereux qui entretient l’idée que le violeur est un homme forcément repoussant et que les hommes beaux ne violent pas.

« Je ne prendrai plus la parole car je ne me reconnais plus dans cette société, ni dans ses codes », a fait savoir Nicolas Hulot.