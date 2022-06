À Cannes, un prix met enfin la lumière sur le travail des femmes techniciennes

Marion Burger a été récompensée du Prix CST de la jeune technicienne de cinéma pour son travail de cheffe décoratrice sur le nouveau film de Léonor Serraille, la réalisatrice de Jeune Femme.

Croyez-le ou non : à Cannes, entre les tables rondes, les sélections et les palmarès où il n’y a que des hommes, il existe un Prix qui met en lumière le travail de celles qui font vivre les films mais restent doublement oubliées par le festival : les femmes techniciennes. Et Madmoizelle en est partenaire.

Rendre visibles les techniciennes du cinéma

Depuis 1951, la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son récompensait l’ensemble d’une oeuvre pour sa qualité technique lors du festival. Mais en 2021, dans un contexte où le travail des femmes artistes et techniciennes est scandaleusement invisibilisé à Cannes et dans l’industrie en général, la Commission a créé le Prix de la jeune technicienne de cinéma.

Marion Burger, cheffe décoratrice récompensée pour Un Petit Frère

Portrait de Marion Burger, lauréate du Prix jeune technicienne du cinéma © Manon Guillon.

Pour la 75 ème édition du festival de Cannes, le Prix a été décerné à Marion Burger pour son travail de cheffe décoratrice sur Un Petit Frère. Depuis 2015, elle a occupé le poste de cheffe décoratrice sur une dizaine de films parmi lesquels Divines qui a reçu la Caméra d’or à Cannes en 2016 ou encore Gagarine, qui mélange le réalisme et la science-fiction avec brio en transformant une cité d’Île-de-France en un véritable vaisseau spatial.

Dans sa perspective inclusive, le choix de la Commission semble d’autant plus cohérent qu’Un Petit Frère est le second long-métrage de Léonor Seraille, la réalisatrice du sublime Jeune Femme, porté par Laetitia Dosch. Composé de Chloé Cambournac (cheffe décoratrice) et Claude Garnier (directrice de la photographie) le jury a précisé :

« Avec Un petit frère de Léonor Serraille, pour lequel elle a œuvré avec finesse pour restituer les décors d’un Paris des années 80, elle montre sa capacité à porter un projet ambitieux. À seulement 34 ans, Marion fait preuve d’une carrière déjà remarquable avec un certain nombre de films exigeants. »

À lire aussi : Au festival de Cannes, Bella Hadid porte des robes vintage et nous fait réviser l’histoire de la mode

Crédit photo de Une : © Manon Guillon.