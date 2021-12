Ces 8 idées de coiffures vont donner un look festif aux cheveux longs et mi-longs

Vous cherchez des idées pour sublimer vos cheveux longs et mi-longs pendant les fêtes de fin d’année ? Voici 8 tutos en vidéo pour être coiffée comme jamais.

Article publié le 11 décembre 2019

Cette année, pendant la période des fêtes de Noël et du nouvel an, vous aurez peut être envie d’accorder quelques minutes de plus (ou pas) à votre mise en beauté.

Si c’est votre chevelure de rêve que vous souhaitez mettre l’accent, vous trouverez ci-dessous une première sélection de tutoriels coiffure en vidéo pour cheveux longs et mi-longs (des options pour d’autres longueurs et types de cheveux arrivent bientôt). Alors attrapez votre peigne et vos barrettes, et c’est parti !

Un chignon chic avec une tresse épi

Une tresse épi et un chignon, le combo gagnant pour une coiffure de fête sans prise de tête.

Une couronne tressée sur cheveux lâchés

Succès garanti avec cette couronne tressée qui est beaucoup plus simple à réaliser qu’il n’y paraît !

Un chignon bas torsadé avec des tresses

Quelques torsades et des barrettes, voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce joli chignon bas.

Une double couronne de tresses « à la hollandaise »

Si vous maîtrisez déjà un peu les différents types de tresses, n’hésitez pas à tester cette jolie couronne qui ne laissera personne indifférent.

Une fausse tresse collée avec des élastiques à cheveux

La coiffure « on dirait que c’est une tresse mais en fait c’est beaucoup plus facile que ça ».

Une queue de cheval haute avec du volume

Pour les adeptes de la queue de cheval, voici une version un peu plus festive et travaillée.

Une demi-tresse façon corset

Vous avez deux mains gauches ? Cette jolie tresse « trompe l’œil » est faite pour vous (à condition d’avoir un bon stock de pinces à chignon).

3 idées de coiffures rapides à réaliser en moins de 10 minutes

Et si jamais vous avez envie de tester une nouvelle coiffure mais que vous n’avez pas plus de 5 mn à y accorder, voici trois idées rapides et faciles à réaliser.

