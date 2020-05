3 nouveaux podcasts courts à découvrir pendant ton long weekend

Ah, les grands weekends !

Ah, les grands weekends confinés chez soi…

Tu ne peux pas partir rejoindre ta maison secondaire à Saint-Tropez ? Pas de panique, j’ai de quoi t’occuper avec 3 nouveaux podcasts au format court à découvrir.

On s’appelle Lucie et Camille. Nous sommes deux bruxelloises copines comme cochons et nous avons les deux pieds dans le plat de l’embarras. On fait de nos moments de gêne un podcast drôle, bienveillant et décomplexé !