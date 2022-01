Je n’ai jamais été enceinte mais je dévore les livres sur la grossesse, voici mes trois préférés

Sarah est lectrice de Daronne et bibliothécaire passionnée. Elle nous propose sa sélection de livres sur la grossesse !

Le 13 novembre 2019

Je n’ai pour l’instant pas d’enfant. Mais si vous avez lu l’article sur mon rapport à la mort de ma mère, vous savez que c’est un projet que j’ai pour l’avenir.

Avec mon amoureux, on s’est fait une petite liste de livres sur la grossesse et la parentalité qui nous semblaient convaincants pour se préparer au mieux. Mieux vaut tôt que jamais !

On sait bien qu’on n’est jamais prêts au bouleversement énorme qu’est l’arrivée d’un bébé, mais on avait besoin d’entretenir l’illusion. Et plus sérieusement, on n’y connaît rien et on a envie de se mettre d’accord sur la vision de l’éducation qu’on aura.

Voici ceux qui m’ont semblé les plus pertinents, pour les zinzins d’organisation comme moi qui aiment bien se renseigner même quand la grossesse n’est pas encore strictement au programme !

Lire sur la grossesse pour mieux l’appréhender

J’ai une confession à faire : je lis des livres sur la grossesse depuis des lustres. J’ai souvent une phase dans l’année où je souffre de baby fever et depuis bien longtemps je dévore les livres sur le sujet.

D’abord, ça a été sur la grossesse, qui me fascinait. Et même si je ne suis pas encore mère, il me semble avoir un recul suffisant pour conseiller les quelques livres qui m’ont le plus appris, et ceux que j’offre systématiquement aux couples qui m’annoncent leur grossesse. Voici ma sélection !

J’aime pas être enceinte, de Mlle Navie

C’est le premier livre que j’ai lu et il a cassé le mythe de la grossesse comme un épanouissement obligatoire.

Oui, ça peut être relou, on peut ne pas aimer être enceinte. Et il est plein d’humour et de conseils pratiques (Navie quoi !).

Enceinte, tout est possible, de Renée Greusard

La journaliste Renée Greusard a profité de sa grossesse pour faire un véritable travail d’enquête : interviews de médecins, synthèses d’ouvrages sur la sociologie et l’histoire de la grossesse, comparaison avec les grossesses à l’étranger, etc.

Ce bouquin m’a appris plein de choses et il reste très accessible !

Le Guide féministe de la grossesse, de Pihla Hintikka et Elisa Rigoulet

C’est sans doute le livre qui m’a le plus apporté d’éléments sur le positionnement : « (future) mère mais toujours féministe ».

Quand on choisit d’enfanter, on se tape encore plus d’injonctions contradictoires et le regard des autrices permet de donner un cadre clair et plein de références pour s’y retrouver un peu mieux.

J’ajouterai à cette sélection Tu seras un homme féministe, mon fils d’Aurélia Blanc, qui fait un point mi-théorique mi-pratique sur les pistes d’éducation pour les garçons. On n’est plus vraiment dans la grossesse, mais ça reste un livre qui permet de se projeter.

Que vous soyez enceinte ou que vous ayez l’intention de l’être, ces livres avec des aspects féministes sont donc parfait pour se préparer à une grossesse et à la maternité !

