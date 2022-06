2500 marques de mode à prix cassés, voici pourquoi j’ai adopté Zalando Privé

Pourquoi attendre les soldes lorsqu’on peut faire des économies sur nos articles préférés toute l’année ? Voici pourquoi je suis littéralement devenue accro à Zalando Privé.

J’admets avoir une reconnaissance éternelle envers mon amie Sandra depuis qu’elle m’a parlé du site Zalando Privé. La plateforme permet de profiter des dernières pièces tendances, sans se ruiner et toute l’année…

Si vos yeux s’écarquillent et que votre attention est à son apogée, c’est le moment parfait pour vous expliquer ce que sont les ventes privées : il s’agit de ventes flashs, c’est-à-dire limitées dans le temps, permettant à des membres exclusifs de profiter de prix dégriffés sur un stock d’articles restreint. Vous trouvez ça magique ? Moi aussi (crie de joie) !

Profiter de marques de folies à prix réduits, c’est la vie que j’ai décidé de mener



Deux ans après avoir lancé sa boutique en ligne, Zalando a décidé de faire profiter ses clients des ventes privées. Cela fait donc plus de douze ans que ces derniers ont l’opportunité de trouver des pièces exclusives sans être forcés de se nourrir uniquement de pâtes à la fin du mois. Pour faire partie de ce club de shopping privé, il suffit de s’inscrire. J’ai eu la même interrogation : oui, c’est gratuit. Avant de vous expliquer la marche à suivre, voici pourquoi s’abonner à Zalando Privé ne peut être qu’une bonne idée.

Capture d’écran du site Zalando Privé

Profitez de Zalando Privé

2500 marques de mode et de lifestyle au choix, ou comment se faire plaisir sans se ruiner

Personnellement, ce qui m’énerve par-dessus tout lorsque je suis prise d’une envie sauvage de faire des achats, c’est de ne rien trouver à mon goût. Soyez certain que ce malencontreux problème ne vous arrivera pas sur Zalando Privé puisque la boutique en ligne collabore avec plus de 2500 marques de mode et de lifesytle. Michael Kors, San Marina, Converse, Nike, Adidas, Eastpack, Lacoste, Cluse, Ralph Lauren… Il y en a pour tous les goûts, tous les styles et à tous les prix !

Si vous cherchez une tenue complète, pour une occasion spéciale ou bien tout simplement pour vous faire plaisir, vous trouverez votre bonheur sur le site. Zalando Privé propose de vous habiller de la tête aux pieds, sans oublier les accessoires, la touche finale d’un look qui envoie du lourd.

La paire de lunettes de mes rêves livrée en un temps record

Les lunettes Chloé de mes rêves

De mon côté, cela faisait plusieurs mois que j’économisais pour m’acheter une paire de lunettes Chloé. Les beaux jours arrivent et j’avoue que j’avais envie d’un accessoire un peu bling bling pour me balader à la plage cet été. Le prix de l’objet de mon désir ? 470 € ! J’ai envie d’être jolie en bikini, mais il y a des limites. Sur les conseils de mon amie, j’ai donc souscrit à Zalando Privé pour recevoir les alertes de ventes flashs.

Un 15 mars au matin, le mail que j’attendais est arrivé : il m’annonce que j’ai deux jours pour acheter ma paire de lunettes, affichée cette fois-ci au prix de 145€. Plus de 300 euros de différence, j’ai un peu l’impression que c’est Noël, sauf que je m’offre un cadeau toute seule.

Après l’avoir ajouté au panier et avoir payé, une question m’a forcément turlupiné au plus haut point : quand mon colis sera-t-il livré ? Lorsqu’on se permet une folie, on compte les jours, voire les heures avant que notre commande arrive dans la boîte aux lettres ou en point relais.

Là encore, Zalando Privé a pensé à tout : la livraison rapide fait partie de ses atouts, il n’y a qu’à regarder les avis clients. En moyenne, il faut patienter seulement deux à cinq jours avant de pouvoir enfiler ses plus belles pièces achetées à moindre coût ! Naturellement, si la taille n’est pas bonne ou si vous avez changé d’avis, les retours sont faciles et gratuits.

L’application Zalando Privé, le petit plus qui manquait à ma vie

©Zalando-Privé

Que ce soit sur le site ou sur l’application, la navigation est super simple. Femme, homme, enfant, maison… On voit combien de ventes sont en cours dans chaque catégorie. De mon côté, j’ai préféré m’inscrire sur l’appli pour recevoir les alertes des ventes de marques que j’affectionne particulièrement. Au moins, je suis l’une des premières à profiter des bons plans, car souvent, les stocks sont limités.

Par exemple, pour les chaussures ou certains habits, il n’y a que quelques tailles de disponibles, donc il faut plutôt être rapide. Sur le site, on peut trier les produits par taille, par prix ou même par couleur ; super pratique lorsque l’on sait déjà ce que l’on veut.

Une autre information de la plus haute importance : si certaines ventes vont déjà jusqu’à -75% de réduction (par rapport au prix de vente conseillé), l’inscription sur l’application permet également de bénéficier de codes promo supplémentaires surprises. Ils peuvent concerner les produits ou bien la livraison.

Je sais, après toutes ces informations, vous mourrez certainement d’impatience de savoir comment s’inscrire à Zalando Privé ! Rien de plus simple : vous pouvez télécharger l’application sur votre smartphone afin de ne manquer aucune des dernières collections de vos créateurs préférés. Ensuite, vous n’avez qu’à créer un compte, ce qui est gratuit et sans engagement, et le tour est joué. Bon shopping avec Zalando Privé !

