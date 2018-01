Laisse toi emporter par ce court-métrage futuriste réalisé avec brio

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un partenariat avec le Nikon Film Festival.

C’est le retour de Léo Cannone pour une participation au Nikon Film Festival. L’année dernière, il était en lice pour le Prix du Jury avec son court Je suis prête, co-réalisé aux côtés Axel Dagnas.

Cette fois, il se prête à l’exercice en solo, et je peux te dire que c’est très très réussi.

« Je suis en paix », une dystopie brillante en 140 secondes



Clique sur l’image ou sur ce lien pour regarder et soutenir ce court-métrage !

J’ai du mal à savoir quoi écrire sur ce court-métrage, parce que je n’ai pas envie de te gâcher le plaisir. Je te conseille de d’abord cliquer sur l’image ci-dessus pour en profiter entièrement.

Ce court s’apprécie de A à Z : les images sont magnifiques, la voix du narrateur est profonde et le scénario est vraiment très beau.

J’ai du mal à exprimer à quel point je trouve cette participation réussie. À mes yeux, elle respecte le thème de cette année (Je suis un cadeau) sans tomber dans la facilité.

C’est d’une douceur assez folle, c’est bien joué et surtout, c’est une dystopie très bien réalisée. J’ai été emportée et j’espère que tu le seras autant que moi.

Bravo Léo !

