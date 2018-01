Découvre le nouveau clip apocalyptique de Justin Timberlake, « Supplies »

Tandis que le monde part en couille (la preuve, Lucie vient de mettre L’Assassymphonie dans le karaoké de la Grosse Teuf du 19 janvier 2018), Justin Timberlake décide de prendre part à ce merdier et nous propose un monde apocalyptique dans son tout nouveau clip.

Supplies, le nouveau clip de Justin Timberlake

Deuxième clip extrait de son tout nouvel album Man of the Woods qui sortira le 2 février, Supplies s’ouvre sur un Justin qui regarde un paquet de télévisions montrant des images d’actualité : racisme, affaire Weinstein, #MeToo, violences et armes à feu, c’est pas la fiesta del sol.

On y retrouve Pharrell Williams qui a produit le titre selon E News, ainsi que l’actrice mexicaine Eiza González.

Je vais te le dire direct, j’ai RIEN. CAPTÉ.

Enfin si j’ai compris certains trucs, par exemple la critique de la société qui y est faite ou encore la pyramide Illuminati, mais si quelqu’un a un décodeur, je veux bien qu’il me le prête, parce que toutes ces images sont bien mystérieuses, et je ne comprends pas toujours le sens qui s’y cache.

Le message est-il empouvoirant ? Bonne question, quand tu vois à la fin le chanteur qui se relève dans un monde post-apocalyptique (celui qu’on laissera à nos enfants ?) avec un enfant qui crie :

« Pars, ​​tu vas mourir oui ? Meurs, réveille-toi, s’il te plait, nous sommes bons ! »

J’ai toujours été hyper fan de Justin, alors je vais juste dire que c’est moi qui ai besoin de vos lumières et que vous puissiez m’expliquer ce que vous voyez derrière ce clip cryptique.

Prêt•e à me donner tes thérories ?

