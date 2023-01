Indochine et Louise Attaque refusent de jouer dans un festival basé dans une ville RN

Les deux incontournables de la scène rock en France ont l’un après l’autre fait part de leur refus de jouer à Perpignan, ville qui a basculé Rassemblement national en 2020.

C’est Indochine qui a ouvert le bal. Alors que le groupe de Nicola Sirkis a prévu une tournée des festivals pour l’été 2023, une date a posé problème : Indochine doit jouer aux Déferlantes, événement longtemps basé à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, puis à Céret, et qui cette année, a été transféré dans une autre ville.

C’est Perpignan qui a été annoncé ce week-end comme la nouvelle localisation du festival. Une décision qui a aussitôt fait réagir Indochine. Le groupe n’y va pas par quatre chemins : si Les Déferlantes sont maintenues dans la ville dirigée depuis 2020 par Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, il ne jouera pas.

🔺Festival Tour 2023 / Info Les Déferlantes pic.twitter.com/aN5gH7XH2N — Indochine (@indochinetwitt) January 7, 2023

Qui a dit que le rock n’était plus engagé de nos jours ? Quand on connait un minimum Indochine, on sait que le groupe ne fait pas mystère de son positionnement politique à gauche et qu’il s’est toujours affirmé comme farouchement anti-FN. En 2017, à travers la chanson Un été français, Indochine s’inquiétait notamment dans la montée des discours d’extrême-droite à l’approche de l’élection présidentielle.

Après Indochine, Louise Attaque s’oppose à la tenue des Déferlantes dans une ville RN

Contacté par L’Indépendant, le directeur des Déferlantes a fait savoir qu’il prenait « acte de leur décision de conditionner leur venue » sans donner davantage de détails sur une future décision.

Ce mardi 10 janvier, c’est le groupe Louise Attaque qui s’est aligné sur Indochine et a aussi fait savoir qu’il ne jouerait pas, si le festival est maintenu dans la ville RN. Le début d’une plus longue liste ? Lomepal, Bigflo et Oli, Pomme ou encore Shaka Ponk, auront-ils le cran de s’opposer à la tenue du festival à Perpignan ?

Sur RTL, le maire Louis Alliot a qualifié Indochine de groupe « sectaire et discriminant », ce qui est culotté venant d’un cadre d’un parti qui ne brille pas pour sa tolérance et son respect des différences, ajoutant cependant n’être en aucun cas responsable de ce changement, et n’être que le « gérant du site » où doit se dérouler l’événement.

La Région Occitanie a fait savoir qu’en cas de déplacement à Perpignan, elle baisserait le montant des subventions allouées au festival. À l’heure actuelle, Les Déferlantes touchent plus de 200 000 euros.

