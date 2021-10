QUIZ : À quel point êtes-vous fan d’Indochine ?

Votre savoir sur la bande à Sirkis dépasse-t-elle les paroles de L’Aventurier ? Faites le test !

Au lycée, vous arboriez fièrement une belle mèche noire corbeau avec votre exemplaire tout corné des Fleurs du mal sous le bras. Vous savez pertinemment que J’ai demandé à la lune est loin d’être la meilleure chanson de Paradize. À peine une tournée annoncée, vous avez déjà votre billet — d’ailleurs vous faites le pied de grue devant la salle pendant 24 heures comme une vraie fan qui se respecte.

Bref, Indo, c’est un peu votre vie.

Parution du livre officiel événement ‘Indochine’, par Nicola Sirkis et Rafaelle Hirsch-Doran le 30 septembre aux éditions du Seuil, 40 ans jour pour jour après le premier concert au Rose Bonbon, l’histoire du groupe sur 40 ans



> Livre disponible en précommande (Fnac, Amazon…) pic.twitter.com/sxgvKchQl7 — Indochine (@indochinetwitt) April 19, 2021

À l’occasion de la sortie du livre Indochine, de Rafaëlle Hirsch-Doran et Nicola Sirkis et publié au Seuil, qui retrace toute l’histoire du groupe à l’occasion de ses 40 ans avec photos et archives inédites à l’appui, voilà un test qui devrait vous ravir…

Le 29 septembre 1981, Indochine donnait son tout premier concert dans une salle parisienne… Le Rose Bonbon Le Palace La Java Correct ! Faux ! Continuer >> Par qui a été réalisé le clip de Tes Yeux Noirs ? Serge Gainsbourg Étienne Daho Christophe Correct ! Faux ! Continuer >> Une actrice chante sur la chanson Punishment Park, laquelle ? Catherine Deneuve Isabelle Huppert Juliette Binoche Correct ! Faux ! Continuer >> En 1990, Indochine fait les frais du sketch des Inconnus Isabelle a les yeux bleus… mais la parodie vise aussi un autre groupe, lequel ? Téléphone Partenaire Particulier Début de soirée Correct ! Faux ! Continuer >> Dans quel pays Indochine connaît-il un succès démentiel ? Le Pérou. Le Laos. Le Sénégal. Correct ! Faux ! Continuer >> Quelle chanson n’a jamais été reprise par Indochine ? Smalltown Boy de Bronski Beat U Spin Me Round de Dead or Alive Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics Correct ! Faux ! Continuer >> Avec qui Indochine n’a jamais collaboré ? Didier Wampas Jean-Louis Aubert Kiddy Smile Correct ! Faux ! Continuer >> À l’occasion du 6 juin 2006 (6.6.6.) et des 25 ans du groupe, dans quelle ville le groupe enregistre-t-il un concert exceptionnel ? Hanoï Bangkok Phnom Penh Correct ! Faux ! Continuer >> Quel est le thème du clip de College Boy, censuré par le CSA à sa sortie en 2014 ? Le harcèlement scolaire et l’homophobie L’absentéisme La consommation de drogue Correct ! Faux ! Continuer >> Que crie tout le temps Nicola Sirkis en concert ? « SHAY !! » « Est-ce que vous êtes là ?! » « Yeah ! » Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Connaissez-vous bien le groupe Indochine ? Vous avez eu %%score%% sur %%total%%. %%description%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement…

Crédit photo : Noesis-Kane via Flickr