Le best-of des commentaires de la semaine #31

Salut toi ! C’est Mathilde !

Dis-donc, on commence à bien se connaître, tu ne trouves pas 😏 ? En tous cas, après trois semaines de stage chez madmoiZelle, je m’habitue à toi, et je trouve ça méga-chouette !

Attends un peu… Si c’est la fin de la semaine… C’est qu’il est temps pour le best-of des commentaires ! Je me fais une joie de te compiler les nombreuses réactions à nos articles cette semaine, et j’espère que tu riras autant que moi (car il y a de quoi) !

Le commentaire « Larousse Illustré »

Louise vous a concocté un article qui a déchaîné les passions sur la fréquence à laquelle se doucher. Mais une lectrice ne connaissait pas le terme « frifri » utilisé dans l’un des commentaires. Alors dans un élan de solidarité, quelqu’un s’est chargé de lui expliquer.

Et en plus de faire une B.A, grâce à ça,

tu outrepasses la censure Facebook. GG.

Les commentaires qui aiment les vulves sous toutes leurs formes

Après l’excellent tuto d’Elise sur comment broder une vulve, nous avons rediffusé l’article qu’Anouk avait rédigé il y a quelques temps. Et vous semblez apprécier tous les types de travaux manuels liés à : la vulve.

Avec une perle clito, c’est SI CHOU

Vous avez raison. Mettons des vulves PARTOUT.

Le commentaire Jeanne-Micheline Transition

Et on nous a fait remarquer que la transition encre « Qu’avez-vous encore coincé dans votre anus cette année ? » et « à mettre dans tes oreilles » était d’une subtilité délicieuse

Le commentaire qui fait mal rien que d’y penser

Aïe…

Et en parlant de gland… Le commentaire qui remet à sa place

Anouk et Léa ont fait un Sister Sister sur les poils décomplexant à souhait. Certains n’étaient pas contents. Ils l’ont fait savoir… Dommage !

Est-ce que sur Internet, l’habit fait le troll ?

Le commentaire mise en abîme (il y en a toujours au moins un)

J’ai relayé cette semaine une étude sur le complotisme dans l’opinion française. Mais tout n’était peut-être que mensonge.

Un complot dans un complot dans un complot. Magique.

D’ailleurs, ce même article a fait couler beaucoup d’entre virtuelle. Je vous en offre le meilleur, car j’aime la générosité, oui.

Le commentaire qui fait crisser des dents

Je t’en prie, ne commence plus tes commentaires par « j’ai pas lu l’article, mais ». Ou alors finance une thérapie pour l’intégralité de la rédaction en échange, qu’on soit quittes.

Du coup je suggère que madmoiZelle n’écrive plus d’articles, mais seulement des titres. Bim. Nouveau concept, y’a quoi ?

By the way, le titre de l’article était « Un français sur quatre est un « complotiste endurci » ». Je te suggère donc de vraiment lire le titre la prochaine fois 😉

Le commentaire qui prend soin de ma santé mentale

Heureusement, il y en a parmi vous qui veillent à ne pas nous heurter. C’est gentil, et ça fait du bien.

Promis, je ne t’en veux pas.

Le premier commentaire, celui que j’attendais

C’est le dernier commentaire sur cet article, promis. Mais je t’avoue que les réactions qui l’ont suivi ont été une grande source d’inspiration pour ce best-of.

Je vais choisir donc de laisser la parole pour répondre à ce commentaire au philosophe moderne qu’est OrelSan :

Le commentaire qui fait recracher son thé par le nez

Oui, cet intertitre a déjà été utilisé la semaine dernière, mais pour le coup ça a littéralement été le cas.

Car de son côté, Mymy continue à régaler nos oreilles grâce à son podcast The Boys Club. Mais l’épisode deux a provoqué chez cette lectrice beaucoup de surprise.

J’espère que vous vous en êtes remis. Le thé aussi.

Le commentaire Inception

Mymy (toujours elle) a écrit un article au sujet d’une journaliste qui a testé 6 types de jouissance.

Marc Dorcel a relayé l’article sur twitter.

Le tweet a été cité par une twitto, dont la forme de jouissance favorite semble être les glaces Picard.

… Et Picard Surgelés a retweeté ledit tweet.

J’essaie toujours de m’en remettre

Le commentaire pragmatique

Enfin, Mymy (décidément très productive) nous a parlé d’un livre sur où mettre son pénis :

Reprenons les bases simplement, vu qu'apparemment, tout le monde n'a pas eu le mémo. Publié par madmoiZelle.com sur jeudi 11 Janvier 2018

Inventives, les madmoiZelles ont des solutions (ne faites pas ça en public).

Je te laisse donc méditer sur cette possibilité. C’est peut-être d’ailleurs pour ça que j’ai arrêté de lire.

Merci en tous cas pour tes réactions, et j’espère que cette sélection t’aura aussi fait rire que moi.

Beaucoup de bisous, et à la semaine prochaine pour le prochain best-of !!

